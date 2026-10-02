









Resultado da Lotofácil — concurso 3794

Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotofácil — concurso 3794

Dezenas sorteadas:

01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24

Data do sorteio: 01/10/2026.

Premiação da Lotofácil

15 acertos — Ganhadores: 3 — Prêmio: R$ 444.649,02

14 acertos — Ganhadores: 407 — Prêmio: R$ 981,74

13 acertos — Ganhadores: 9.993 — Prêmio: R$ 35,00

12 acertos — Ganhadores: 104.431 — Prêmio: R$ 14,00

11 acertos — Ganhadores: 511.231 — Prêmio: R$ 7,00

Arrecadação: R$ 19.328.652,00.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo concurso será o 3795.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.