Resultado do Dia de Sorte — concurso 1287

Confira abaixo o resultado do Dia de Sorte, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado do Dia de Sorte — concurso 1287

Dezenas sorteadas:

03 – 06 – 16 – 18 – 26 – 27 – 29

Data do sorteio: 01/09/2026.

Premiação do Dia de Sorte

7 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 2.975.271,85

6 acertos — Ganhadores: 102 — Prêmio: R$ 1.899,49

5 acertos — Ganhadores: 3.001 — Prêmio: R$ 25,00

4 acertos — Ganhadores: 36.921 — Prêmio: R$ 5,00

Mês da Sorte — Ganhadores: 99.263 — Prêmio: R$ 2,50

Arrecadação: R$ 3.266.487,50.

Próximo concurso do Dia de Sorte

O próximo concurso será o 1288.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 100.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Mês da Sorte: Novembro.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial do Dia de Sorte pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.