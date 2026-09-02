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TRANSFORME O SOL EM ECONOMIA!

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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