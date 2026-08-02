River Plate x Rosario Central Palpite – Análise e notícias (02/08)

Os palpites para River Plate e Rosario Central ganham peso logo na terceira rodada, quando o Millonario recebe o Canalla no Monumental precisando estancar seu início de temporada mais complicado em anos. O River perdeu os dois primeiros jogos do Torneo Clausura sem marcar, foi eliminado da Copa Argentina e chega pressionado ao clássico contra o time de Ángel Di María.

Do outro lado, o Rosario Central soma apenas um ponto no campeonato e divide as atenções com a Copa Libertadores, competição que Jorge Almirón trata como prioridade do semestre. É esse duplo cenário de urgência que transforma um jogo de meio de rodada da Liga Profesional Argentina em um teste real para os dois projetos. Veja esse e outros palpites de hoje.

Palpites para River Plate x Rosario Central pelo Campeonato Argentino

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⚽ River Plate x Rosario Central 📺 ESPN e Disney+ Menos de 2,5 gols Os dois últimos encontros entre as equipes terminaram com apenas um gol ou nenhum

O River Plate disputou duas partidas pelo Campeonato Argentino, e ambas terminaram em 1 x 0, abaixo da linha de 2,5 gols River Plate abre o placar O River Plate marcou o primeiro gol em 59% dos últimos 29 jogos River Plate vence O Rosario Central perdeu cinco das últimas seis partidas fora de casa

Em confrontos diretos, o River Plate venceu três dos últimos quatro jogos contra o Rosario

Análise da partida – River tenta reagir de sua pior largada no ano

O River chega ao clássico com a obrigação de vencer para não afundar de vez na tabela do Grupo B, onde ocupa a 15ª e última colocação, com zero ponto em duas rodadas.

O time de Eduardo Coudet perdeu para o Barracas Central na estreia, com gol de Gonzalo Morales, e voltou a cair diante do Gimnasia La Plata na segunda rodada.

O quadro piorou porque, entre esses dois tropeços, o Millonario foi eliminado da Copa Argentina pelo Aldosivi, que venceu por 3 x 1 na quinta fase.

O contraste com o primeiro semestre é grande: no Torneo Apertura, o River terminou na segunda posição, com 29 pontos, e chegou à decisão, perdida para o Belgrano por 3 x 2 na final de 24 de maio.

Sem Libertadores em 2026, o objetivo continental do clube agora se resume aos octavos de final da Copa Sul-Americana, marcados para meados de agosto, o que aumenta o peso do campeonato local para salvar a temporada.

O Rosario Central também não decolou no Clausura e aparece em 11º, com apenas um ponto, fruto da derrota por 2 x 1 para o Belgrano em Córdoba e do empate sem gols com o Racing no Gigante de Arroyito.

A diferença é que o Canalla, atual dono da melhor campanha da Tabla Anual de 2025, mantém a cabeça na Copa Libertadores, onde disputa as oitavas de final contra o Corinthians.

Esse calendário divide o foco do elenco de Almirón e pode influenciar a escalação em Núñez, já que o time tende a preservar peças pensando no compromisso internacional.

Confrontos diretos entre River Plate e Rosario Central

Os dois clubes já se cruzaram duas vezes em 2026, ambas pelo Apertura, e o retrospecto recente ajuda a explicar o favoritismo local.

No primeiro encontro, pela fase de grupos, ficou no 0 x 0 no Gigante de Arroyito, em 1 de fevereiro.

Na volta, muito mais decisiva, o River venceu por 1 x 0 na semifinal disputada no Monumental, em 16 de maio, com gol de pênalti de Facundo Colidio no segundo tempo.

Naquela noite, o Canalla ainda desperdiçou a chance de sonhar mais alto quando Jeremías Ledesma defendeu uma cobrança de Gonzalo Montiel, mas não conseguiu furar o bloqueio riverplatense em nenhum momento.

No retrospecto geral, a superioridade é do Millonario: são quase 90 vitórias do River, contra 37 do Canalla, além de 51 empates ao longo da história.

Notícias de River Plate x Rosario Central

River Plate: desfalques e dúvidas

Coudet perdeu três titulares na derrota para o Gimnasia e terá um quebra-cabeça para montar a equipe.

O lateral esquerdo Marcos Acuña sofreu um desgarro no isquiotibial direito e está fora, assim como o meio-campista Mauro Arambarri, com entorse no tornozelo esquerdo, e Aníbal Moreno, que trata um problema no joelho.

Ángel Correa levou uma pancada na coxa direita e é dúvida, enquanto Sebastián Driussi segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e também é incerteza.

A lista ainda inclui Juan Portillo e Agustín Ruberto, ambos com rompimento de ligamento cruzado e prazo longo de retorno.

Sem um reserva de origem para a lateral esquerda, Matías Viña deve assumir a vaga de Acuña, e Facundo Colidio ganha ainda mais importância como referência ofensiva na ausência de Driussi.

Provável escalação do River Plate (4-3-3): Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Matías Viña; Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Facundo Colidio, Rafael Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Rosario Central: desfalques e dúvidas

Do lado visitante, o quadro de lesões é mais tranquilo, e as mudanças em relação à última rodada tendem a ser pontuais.

A boa notícia para o Canalla é que Ángel Di María está à disposição e deve começar jogando.

Tomás Badaloni tende a ser mantido como referência de área, com Jaminton Campaz e Julián Fernández municiando os atacantes pelos lados.

Provável escalação do Rosario Central (4-2-3-1): Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. Técnico: Jorge Almirón.

Destaques individuais de River Plate x Rosario Central

Facundo Colidio Atacante · River Plate 5 Gols no Campeonato Argentino 2026 3 Assistências no Campeonato Argentino 8 Participações em gol (G+A) Ángel Di María Atacante · Rosario Central 5 Gols no Campeonato Argentino 2026 4 Assistências no Campeonato Argentino 9 Participações em gol (G+A)

Os técnicos – reconstrução contra experiência

Eduardo Coudet

Coudet assumiu o River em março, no lugar de Marcelo Gallardo, que deixou o cargo após a eliminação precoce e a ausência do clube na Libertadores de 2026.

Ídolo como jogador, com cinco títulos nacionais pelo clube, e com passagens por Racing, Internacional e Alavés, ele levou o time à final do Apertura, mas agora vive seu momento mais delicado, cobrado após as duas derrotas seguidas no início do Clausura.

Jorge Almirón

Almirón é um treinador rodado em decisões, com finais de Libertadores no currículo à frente de Lanús, em 2017, e do Boca Juniors, em 2023.

Ele resistiu aos rumores de demissão depois do Apertura e segue no comando, agora com o foco principal voltado à campanha continental.

Análise tática de River Plate x Rosario Central

O River deve manter o 4-3-3 de Coudet, com posse de bola, pressão alta e laterais avançados para criar superioridade pelos corredores, apoiando Colidio e os pontas.

O problema é que o meio-campo improvisado, sem Arambarri e Aníbal Moreno, perde qualidade de saída e criação, justamente o setor responsável por abastecer os atacantes.

O Rosario Central tende a se armar em um bloco compacto com Ibarra e Pizarro protegendo a defesa, deixando Di María livre para aparecer entre as linhas e conduzir as transições rápidas ao lado de Campaz.

É um desenho que combina com o cenário: como visitante, o Canalla deve priorizar a segurança e explorar os espaços deixados pelos laterais do River nas costas da defesa, terreno preferido de Di María.

Prognóstico de placar exato para River Plate x Rosario Central

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