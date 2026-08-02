Jhon Arias vai render lucro milionário ao Palmeiras

O Palmeiras colhe reflexos dentro e fora de campo pela presença de seus jogadores na Copa do Mundo de 2026. Um dos atletas que garantem retorno financeiro ao clube é Jhon Arias, convocado pela Seleção Colombiana. Com base nas estimativas do Programa de Benefícios aos Clubes da FIFA, o Verdão deve receber cerca de R$ 1,125 milhão pela participação do atacante no torneio.







Foto: Jhon Arias com a camisa do Palmeiras ( Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) / Gávea News

A compensação faz parte de uma iniciativa da FIFA para remunerar os clubes que liberam atletas às seleções nacionais durante o Mundial. O valor é calculado conforme o tempo em que cada jogador permanece à disposição de sua seleção. Nesta estimativa, o período considerado vai da apresentação dos convocados, em 25 de maio de 2026, até o dia seguinte ao último compromisso de cada equipe na competição.

A convocação de Arias também integra um feito histórico do Palmeiras. Pela primeira vez, o clube teve sete jogadores estrangeiros chamados para disputar uma edição da Copa do Mundo. Além do colombiano, o Verdão contou com Gustavo Gómez, Maurício e Ramón Sosa, convocados pelo Paraguai; Joaquín Piquerez e Emiliano Martínez, pelo Uruguai; e Flaco López, pela Argentina.

O recorde supera uma marca que permanecia intacta desde a Copa do Mundo de 1974. Naquele torneio, disputado na Alemanha, o Palmeiras cedeu seis jogadores à Seleção Brasileira: Emerson Leão, Luís Pereira, Alfredo Mostarda, Ademir da Guia, Leivinha e César Maluco.

Além de fortalecer a imagem do clube no cenário internacional, a participação de Arias e dos demais convocados representa uma importante fonte de receita. O Programa de Benefícios aos Clubes busca recompensar as equipes que contribuem para o desenvolvimento dos atletas e colaboram com as seleções durante o principal torneio do futebol mundial.

Os valores, entretanto, ainda não são definitivos. A própria FIFA informa que os montantes divulgados são estimativas baseadas nos critérios do programa e no período de permanência dos jogadores com suas seleções. Assim, os repasses oficiais poderão apresentar variações quando forem confirmados pela entidade.