Roger Vieira brilha no cenário mundial e conquista o título inédito do Red Bull Cerro Abajo 2026 em Stuttgart

O brasileiro Roger Vieira consolidou seu nome no topo do downhill urbano mundial ao conquistar o título geral do Red Bull Cerro Abajo 2025/26, neste domingo.

A consagração do atleta veio durante a etapa final realizada em Stuttgart, na Alemanha. Mesmo terminando a prova alemã na segunda colocação, o resultado foi suficiente para assegurar o topo do pódio na classificação acumulada da temporada.

A performance de Roger Vieira ao longo do circuito foi marcada por uma regularidade impressionante. Conforme informação divulgada pelo ge, o brasileiro chegou à etapa decisiva com uma vantagem confortável, após ter vencido duas das três provas anteriores, ambas disputadas em Gênova, na Itália.

Domínio e confiança nas pistas

Antes mesmo da definição do campeonato, o atleta já demonstrava total foco no objetivo. Em entrevista concedida ao ge no mês passado, Roger Vieira revelou estar preparado para o desafio inédito em sua carreira profissional.

O brasileiro afirmou na ocasião que, se conseguisse realizar a descida dentro do seu potencial técnico, ele seria o mais rápido entre os competidores. A confiança se provou correta, visto que ele se manteve competitivo durante todo o calendário de 2026.

Decisão emocionante nos milésimos

A última etapa em Stuttgart foi marcada por um nível técnico altíssimo e muita disputa. A diferença entre os três primeiros colocados na classificação final da prova foi de apenas 81 milésimos de segundo, demonstrando o equilíbrio entre os competidores de elite.

O pódio da etapa alemã contou com Tuhoto-ariki Pene na primeira posição, seguido por Roger Vieira em segundo lugar e Alex Marin na terceira colocação. O resultado consolidou o sucesso do brasileiro, que precisava apenas de um quinto lugar ou melhor para garantir o título.

FAQ

Quem venceu o Red Bull Cerro Abajo 2026? O brasileiro Roger Vieira foi o campeão geral da temporada 2025/26.

Onde foi a etapa final do campeonato? A última etapa do circuito foi realizada em Stuttgart, na Alemanha.

Quantas etapas o brasileiro venceu antes da final? Roger Vieira venceu duas das três etapas anteriores, ambas realizadas em Gênova, na Itália.

Qual foi a diferença de tempo no pódio de Stuttgart? A diferença entre os três primeiros colocados na etapa final foi de apenas 81 milésimos de segundo.

O que era necessário para Roger Vieira ser campeão antes da prova? O brasileiro poderia chegar até na quinta posição em Stuttgart para garantir o título geral do campeonato.