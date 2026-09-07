Roger Vieira brilha no cenário mundial e conquista o título inédito do Red Bull Cerro Abajo 2026 em Stuttgart

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A consagração do atleta veio durante a etapa final realizada em Stuttgart, na Alemanha. Mesmo terminando a prova alemã na segunda colocação, o resultado foi suficiente para assegurar o topo do pódio na classificação acumulada da temporada.
A performance de Roger Vieira ao longo do circuito foi marcada por uma regularidade impressionante. Conforme informação divulgada pelo ge, o brasileiro chegou à etapa decisiva com uma vantagem confortável, após ter vencido duas das três provas anteriores, ambas disputadas em Gênova, na Itália.
Antes mesmo da definição do campeonato, o atleta já demonstrava total foco no objetivo. Em entrevista concedida ao ge no mês passado, Roger Vieira revelou estar preparado para o desafio inédito em sua carreira profissional.
O brasileiro afirmou na ocasião que, se conseguisse realizar a descida dentro do seu potencial técnico, ele seria o mais rápido entre os competidores. A confiança se provou correta, visto que ele se manteve competitivo durante todo o calendário de 2026.
A última etapa em Stuttgart foi marcada por um nível técnico altíssimo e muita disputa. A diferença entre os três primeiros colocados na classificação final da prova foi de apenas 81 milésimos de segundo, demonstrando o equilíbrio entre os competidores de elite.
O pódio da etapa alemã contou com Tuhoto-ariki Pene na primeira posição, seguido por Roger Vieira em segundo lugar e Alex Marin na terceira colocação. O resultado consolidou o sucesso do brasileiro, que precisava apenas de um quinto lugar ou melhor para garantir o título.
Quem venceu o Red Bull Cerro Abajo 2026? O brasileiro Roger Vieira foi o campeão geral da temporada 2025/26.
Onde foi a etapa final do campeonato? A última etapa do circuito foi realizada em Stuttgart, na Alemanha.
Quantas etapas o brasileiro venceu antes da final? Roger Vieira venceu duas das três etapas anteriores, ambas realizadas em Gênova, na Itália.
Qual foi a diferença de tempo no pódio de Stuttgart? A diferença entre os três primeiros colocados na etapa final foi de apenas 81 milésimos de segundo.
O que era necessário para Roger Vieira ser campeão antes da prova? O brasileiro poderia chegar até na quinta posição em Stuttgart para garantir o título geral do campeonato.