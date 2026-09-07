Crise no STF: Edson Fachin aguarda explicações de ministros e avalia medidas para conter conflito interno na Corte

O ministro Edson Fachin, na presidência do Supremo Tribunal Federal, busca definir o futuro do embate entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça após uma escalada de tensões.

O cenário de instabilidade no Supremo Tribunal Federal (STF) atingiu um nível de gravidade sem precedentes, marcado por uma troca pública de relatórios comprometedores e solicitações recíprocas de investigações entre integrantes da Corte. O presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, atua agora como o mediador central desse conflito.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, Fachin aguarda formalmente as explicações de Alexandre de Moraes e André Mendonça. O prazo de cinco dias para que ambos se manifestem sobre as denúncias mútuas se encerra na próxima sexta-feira, dia 11 de setembro.

A definição sobre como o tribunal conduzirá o caso, se por meio de uma sessão aberta ou fechada no plenário, depende diretamente do conteúdo dessas respostas. O magistrado avalia as alternativas para garantir a integridade das instituições diante da crise atual.

Relatório da Polícia Federal e o caso Daniel Vorcaro

O estopim recente da crise envolve o relatório da Polícia Federal (PF) liberado por André Mendonça para julgamento. O documento aponta uma suposta proximidade entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que é investigado por fraudes financeiras bilionárias e suspeitas de corrupção envolvendo autoridades públicas.

Em contrapartida, Alexandre de Moraes solicitou que o ministro Mendonça seja investigado sob as acusações de abuso de autoridade, improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Para fundamentar o pedido, Moraes apresentou um relatório de inteligência da PF que alega um possível direcionamento de investigações por parte de Mendonça contra adversários políticos.

Possíveis desdobramentos e o papel do plenário

O Regimento Interno do STF estabelece que a competência para processar e julgar membros da própria Corte é exclusiva do plenário. No entanto, o texto não detalha os procedimentos específicos para situações de crise Interno, o que amplia a complexidade da decisão que cabe agora a Edson Fachin.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também entrou no debate solicitando a anulação do relatório da PF liberado por Mendonça. Gonet argumenta que o avanço de investigações contra ministros exige autorização prévia do plenário. Vale notar que o próprio Gonet é mencionado no relatório Polícia por supostos vínculos com Vorcaro.

Alternativas para a resolução da crise

Fachin mantém a possibilidade de convocar uma reunião reservada em seu gabinete, uma estratégia utilizada anteriormente em fevereiro, quando surgiu uma suposta ligação entre o ministro Dias Toffoli e o mesmo ex-banqueiro. Naquela ocasião, a relatoria do caso foi transferida para Mendonça.

Diferente de episódios passados, Fachin optou por centralizar todos os documentos e pedidos em um processo de sua própria relatoria. Embora seja um cenário considerado improvável, existe a possibilidade técnica de que o presidente do STF decida monocraticamente sobre o arquivamento ou a abertura de novas investigações contra seus pares.

Perguntas Frequentes

1. Por que Edson Fachin aguarda explicações dos ministros?Fachin busca embasar sua decisão sobre como conduzir a crise Interno, avaliando se o caso deve ir a julgamento no plenário ou se medidas alternativas são necessárias para resolver o conflito.

2. O que o relatório da PF sobre Alexandre de Moraes indica?

O documento aponta uma suposta relação de proximidade entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, investigado por fraudes financeiras.

3. Do que André Mendonça é acusado por Moraes?

Alexandre de Moraes pede que Mendonça seja investigado por abuso de autoridade e improbidade administrativa, alegando que ele teria tentado direcionar investigações para atingir desafetos políticos.

4. Qual o posicionamento do procurador-geral da República?

Paulo Gonet pediu a anulação do relatório liberado por Mendonça, argumentando que a investigação contra um ministro do STF só poderia avançar com autorização do plenário da Corte.

5. O que acontece se Fachin decidir monocraticamente?

O presidente do STF possui a prerrogativa de decidir individualmente sobre o arquivamento ou a abertura de investigações, embora o rito comum para julgar ministros seja a competência do plenário.