ROTAM apreende mercadorias estrangeiras em ônibus durante fiscalização em Jesuítas

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Por Redação
Atualizado em
Uma fiscalização da equipe ROTAM do 31º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de diversas mercadorias de origem estrangeira nesta quarta-feira (1º), na rodoviária de Jesuítas, no Oeste do Paraná.
De acordo com a PM, a abordagem foi realizada em um ônibus da empresa Sul Brasil, que fazia o itinerário Toledo (PR) à São Paulo (SP). Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os policiais localizaram diversos produtos oriundos do Paraguai.
Segundo a corporação, os responsáveis pelas mercadorias informaram que realizavam o transporte dos produtos até o Estado de São Paulo mediante pagamento.
Após contato com a Polícia Federal, em Cascavel, os envolvidos foram qualificados e liberados. As mercadorias apreendidas foram encaminhadas à Receita Federal, que ficará responsável pelos procedimentos administrativos e pela destinação dos produtos.
A ocorrência foi registrada como descaminho e um boletim de ocorrência foi confeccionado pela Polícia Militar. A ação também contou com o repasse das informações aos órgãos competentes para as providências cabíveis.
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