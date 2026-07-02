ROTAM apreende mercadorias estrangeiras em ônibus durante fiscalização em Jesuítas

Uma fiscalização da equipe ROTAM do 31º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de diversas mercadorias de origem estrangeira nesta quarta-feira (1º), na rodoviária de Jesuítas, no Oeste do Paraná.

De acordo com a PM, a abordagem foi realizada em um ônibus da empresa Sul Brasil, que fazia o itinerário Toledo (PR) à São Paulo (SP). Durante a vistoria no compartimento de bagagens, os policiais localizaram diversos produtos oriundos do Paraguai.

Segundo a corporação, os responsáveis pelas mercadorias informaram que realizavam o transporte dos produtos até o Estado de São Paulo mediante pagamento.

Após contato com a Polícia Federal, em Cascavel, os envolvidos foram qualificados e liberados. As mercadorias apreendidas foram encaminhadas à Receita Federal, que ficará responsável pelos procedimentos administrativos e pela destinação dos produtos.

A ocorrência foi registrada como descaminho e um boletim de ocorrência foi confeccionado pela Polícia Militar. A ação também contou com o repasse das informações aos órgãos competentes para as providências cabíveis.