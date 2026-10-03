Ruas aposta que eleitores de Garotinho definirão voto de última hora no Rio

Em coletiva na véspera do primeiro turno, Douglas Ruas disse confiar que eleitores de Anthony Garotinho decidirão o voto ‘de hoje para amanhã’; TSE revogou liminar

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Douglas Ruas (PL) afirmou, em coletiva neste sábado, 3 de outubro de 2026, que confia que os eleitores do ex-governador Anthony Garotinho definirão o voto "de hoje para amanhã". A declaração ocorreu durante ato de campanha no Rio, na véspera do primeiro turno, segundo a Agência Estado, Publicado pela CGN.

A fala de Ruas surge após decisão do Tribunal Superior Eleitoral: na sexta-feira, 2 de outubro, o ministro Floriano de Azevedo Marques revogou uma liminar que beneficiava Garotinho. Com a revogação, os votos destinados ao ex-governador serão registrados como “anulados sub judice” enquanto vigorar o indeferimento do registro; o nome de Garotinho permanecerá visível na urna, segundo CGN.

O que disse Douglas Ruas

Na coletiva, Ruas afirmou que confia em uma definição de última hora por parte do eleitorado de Garotinho e citou que, na disputa, existem “duas candidaturas que estão disputando de fato o cargo para governador do Rio”, referindo-se à sua candidatura e à de Eduardo Paes (PSD). Questionado sobre tempo para buscar eleitores de Garotinho, ele disse acreditar em uma decisão de última hora nas urnas.

Ruas também atribuiu a situação do adversário a uma tentativa do que chamou de “sistema” de interferir na eleição e afirmou que decisões judiciais beneficiariam o presidente Lula (PT) e seus aliados. “A população precisa estar atenta a todos esses movimentos e tem uma única forma, que é o poder que o povo tem de quatro em quatro anos, de enfrentar esse sistema e fazer valer a sua vontade”, declarou, segundo a Agência Estado.

Decisão do TSE e efeitos imediatos

segundo CGN, o ministro Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, revogou na sexta-feira a liminar favorável a Garotinho. Em consequência, enquanto o indeferimento do registro do candidato permanecer, os votos destinados a ele serão contabilizados como “anulados sub judice”. Ainda assim, o nome do candidato continuará aparecendo normalmente na urna eletrônica.

Contexto eleitoral

As declarações foram dadas na véspera do primeiro turno, em 3 de outubro de 2026, em ato de campanha no Rio de Janeiro. A reportagem que registrou as falas foi assinada pela Agência Estado e Publicado pela CGN.