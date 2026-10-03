PF cumpre 19 mandados na Operação Rastilho de investigação eleitoral no Ceará

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Na manhã de sábado (3 de outubro de 2026), a Polícia Federal deflagrou a Operação Rastilho para aprofundar apurações sobre possíveis irregularidades eleitorais no Ceará. A informação foi divulgada pelo veículo CGN.
Segundo a CGN, a ação é desdobramento da Operação Rastro, realizada em 31 de agosto, e buscou preservar provas e esclarecer a origem, a movimentação e a eventual destinação de recursos que, segundo as autoridades, ultrapassam R$ 9,8 milhões.
A Justiça Eleitoral expediu 19 mandados de busca e apreensão cumpridos em municípios cearenses: Fortaleza, Coreaú, Irauçuba e Itapajé. As diligências foram realizadas antes do pleito com o objetivo de colher e preservar provas contemporâneas aos fatos investigados, de acordo com a CGN.
Durante as buscas da manhã de sábado, a Polícia Federal apreendeu aproximadamente R$ 120 mil em espécie, além de celulares, aparelhos eletrônicos e anotações que serão analisadas no curso da investigação, informou a CGN. No desdobramento anterior, em 31 de agosto, haviam sido apreendidos R$ 334 mil, computadores e celulares.
As autoridades apontaram a necessidade de aprofundar a apuração sobre recursos que, segundo CGNl analisado, ultrapassam R$ 9,8 milhões. Há, conforme a CGN, a suspeita de possível uso da estrutura de uma entidade sindical nas práticas sob investigação; essa suspeita está em apuração e não foi apresentada como fato comprovado.
A Operação Rastilho foi realizada em conjunto com o Ministério Público Eleitoral e a Controladoria-Geral da União (CGU). As investigações seguem sob supervisão da Justiça Eleitoral, segundo a CGN.