Rubio e Milei conversam por telefone sobre comércio, investimentos e segurança

Rubio conversa com Milei em 16 de outubro de 2026; Departamento de Estado diz que trataram comércio bilateral, investimentos transparentes e segurança

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversou por telefone em 16 de outubro de 2026 com o presidente argentino, Javier Milei. Segundo comunicado do Departamento de Estado dos EUA, os dois reafirmaram a força da parceria entre Washington e Buenos Aires.

De acordo com a nota do Departamento de Estado, a conversa abordou oportunidades para aprofundar o comércio bilateral, expandir investimentos transparentes e promover a prosperidade e a segurança compartilhadas no hemisfério.

Assuntos citados no comunicado

O Departamento de Estado afirmou que Rubio e Milei discutiram especificamente aprofundamento do comércio bilateral, expansão de investimentos transparentes e promoção de prosperidade e segurança compartilhadas.

Declaração citada

A nota oficial trouxe a seguinte passagem: “O secretário e o presidente Milei reafirmaram seu compromisso de continuar trabalhando juntos para entregar resultados concretos que beneficiem tanto o povo americano quanto o argentino”, segundo CGN divulgado pelo Departamento de Estado.

Divulgação pelo governo argentino

O assessor presidencial Santiago Caputo republicou o comunicado em sua conta no X junto com as bandeiras dos dois países e escreveu que “tudo marcha de acordo com o plano”, segundo a republicação mencionada pelo veículo consultado.