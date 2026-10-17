Produtor rural de 55 anos é encontrado morto em Ponta Grossa; três suspeitos são presos em SC

Familiares registraram desaparecimento; polícia localizou suspeitos pelo rastreador do carro e uso de cartão bancário; vítima foi achada com mãos amarradas e sinais de violência.

Um produtor rural de 55 anos foi encontrado morto na residência onde morava em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, nesta sexta-feira (16), informou a Polícia Civil do Paraná (PC-PR). Três homens foram presos em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, suspeitos de latrocínio — roubo seguido de morte.

Segundo a PC-PR, familiares registraram o desaparecimento do homem na quinta-feira (15). Agentes de uma empresa de segurança privada vistoriaram a casa e constataram que o imóvel estava revirado e que pertences haviam sido levados.

Como os suspeitos foram localizados

A polícia informou que rastreador do veículo da vítima e o uso de cartões bancários foram determinantes para encontrar os suspeitos no litoral catarinense. Imagens de câmeras de segurança mostram um dos presos em um estabelecimento utilizando o cartão do produtor rural para fazer compras.

Um dos detidos confessou o crime e indicou onde o corpo estava, segundo a investigação.

Condições do corpo e versão dos suspeitos

O produtor rural foi achado enrolado em um tapete, com as mãos amarradas e com sinais de violência, conforme informou a PC-PR. Em depoimento, um dos presos relatou que entrou em luta corporal com a vítima após uma discussão e que teria provocado a asfixia.

As autoridades, porém, afirmaram que os sinais de violência encontrados “são incompatíveis com uma simples situação de confronto espontâneo”, segundo a polícia.

Investigação

A Polícia Civil do Paraná informou que segue investigando o caso para apurar as circunstâncias do crime e as responsabilidades dos presos.