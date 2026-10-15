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A Rússia afirmou que a Ucrânia tentou atacar uma refinaria ao sul de Moscow poucos dias depois de o President ucraniano Volodymyr Zelensky dizer que retomaria ataques a alvos energéticos. A informação foi divulgada pela BBC com base em declarações do Kremlin e do Ministério da Defesa russos.
O Kremlin informou que Kyiv “tentou um ataque em larga escala” contra uma refinaria no início da manhã de quinta-feira. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, quatro mísseis e dezenas de drones foram interceptados e destroços em queda provocaram um incêndio no local, em Ryazan, conforme relatou a BBC.
Zelensky disse ao Financial Times, segundo a BBC, que havia limitado os ataques por três dias a pedido dos Estados Unidos, mas que agora os restringiria apenas se Washington entregasse mais defesas Patriot. Ele afirmou que a pausa terminou, descrevendo o fim da restrição com a expressão citada pelo jornal.
Fontes do Ministério da Defesa da Ucrânia disseram à BBC que a operação do serviço Starshield “while on the move” foi restabelecida e que autoridades ainda trabalhavam para esclarecer as razões das restrições impostas no dia anterior.
Zelensky afirmou que dezenas de cidades ucranianas sofreram ataques no último dia. Autoridades locais relataram ao menos 13 mortes em diferentes regiões; na região central de Kirovohrad, foram relatadas pelo menos três mortes após um ataque descrito como o maior desde 2022, com quase 360 drones lançados durante uma barra ga de 10 horas, segundo a BBC.
Também foram registradas mortes em Donetsk, Kherson e Volyn, e Zelensky escreveu que a Rússia teria escalado deliberadamente os ataques aproveitando a flexibilização de sanções e tentativas de pressão sobre a Ucrânia, conforme divulgado pela BBC.
Durante visita a Londres, Zelensky se encontrou em Downing Street com o primeiro‑Ministry Andy Burnham, que anunciou aceleração na entrega de mísseis leves multirregras ao país, segundo a BBC. A matéria citou que líderes europeus devem tratar do tema em uma cúpula em Bruxelas.
A BBC informou também que procurou a Casa Branca e o Departamento de Defesa dos EUA por comentário sobre as alegações relacionadas ao compartilhamento de inteligência e às restrições ao Starlink.