Kremlin afirma que tentativa atingiu refinaria em Ryazan; Zelensky anunciou fim de pausa em ataques à infraestrutura energética

A Rússia afirmou que a Ucrânia tentou atacar uma refinaria ao sul de Moscow poucos dias depois de o President ucraniano Volodymyr Zelensky dizer que retomaria ataques a alvos energéticos. A informação foi divulgada pela BBC com base em declarações do Kremlin e do Ministério da Defesa russos.

Acusações de Moscow

O Kremlin informou que Kyiv “tentou um ataque em larga escala” contra uma refinaria no início da manhã de quinta-feira. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, quatro mísseis e dezenas de drones foram interceptados e destroços em queda provocaram um incêndio no local, em Ryazan, conforme relatou a BBC.

Posição de Kyiv e alegações sobre apoio dos EUA

Zelensky disse ao Financial Times, segundo a BBC, que havia limitado os ataques por três dias a pedido dos Estados Unidos, mas que agora os restringiria apenas se Washington entregasse mais defesas Patriot. Ele afirmou que a pausa terminou, descrevendo o fim da restrição com a expressão citada pelo jornal.

Fontes do Ministério da Defesa da Ucrânia disseram à BBC que a operação do serviço Starshield “while on the move” foi restabelecida e que autoridades ainda trabalhavam para esclarecer as razões das restrições impostas no dia anterior.

Impacto dos ataques e contexto

Zelensky afirmou que dezenas de cidades ucranianas sofreram ataques no último dia. Autoridades locais relataram ao menos 13 mortes em diferentes regiões; na região central de Kirovohrad, foram relatadas pelo menos três mortes após um ataque descrito como o maior desde 2022, com quase 360 drones lançados durante uma barra ga de 10 horas, segundo a BBC.

Também foram registradas mortes em Donetsk, Kherson e Volyn, e Zelensky escreveu que a Rússia teria escalado deliberadamente os ataques aproveitando a flexibilização de sanções e tentativas de pressão sobre a Ucrânia, conforme divulgado pela BBC.

Reações internacionais

Durante visita a Londres, Zelensky se encontrou em Downing Street com o primeiro‑Ministry Andy Burnham, que anunciou aceleração na entrega de mísseis leves multirregras ao país, segundo a BBC. A matéria citou que líderes europeus devem tratar do tema em uma cúpula em Bruxelas.

A BBC informou também que procurou a Casa Branca e o Departamento de Defesa dos EUA por comentário sobre as alegações relacionadas ao compartilhamento de inteligência e às restrições ao Starlink.