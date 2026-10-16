Senadores dos EUA pedem investigação sobre restrições ao Starlink na Ucrânia

Carta bipartidária, liderada por Jeanne Shaheen, solicita ao inspetor-geral do Pentagon apuração de lentidão registrada entre 12 e 14 de outubro, segundo a BBC

Um grupo bipartidário de senadores dos Estados Unidos encaminhou uma carta ao inspetor-geral do Departamento de Defesa pedindo investigação urgente sobre relatos de restrições ao serviço de internet Starlink na Ucrânia, segundo a BBC.

O pedido dos senadores

A carta, liderada pela senadora Jeanne Shaheen, pede que o inspetor-geral do Pentagon apure se as restrições foram causadas pelo próprio Departamento de Defesa dos EUA ou por contratados.

Entre os signatários estão os republicanos Thom Tillis, Susan Collins, Lisa Murkowski e John Cornyn, e os Democrats Richard Durbin, Jack Reed, Richard Blumenthal e Christopher Coons, segundo BBC.

O que foi relatado sobre o Starlink

Segundo a BBC, o serviço Starlink — pertencente à SpaceX — teria aplicado um limite de velocidade na noite de terça‑feira para 100 mph (160 km/h), o que fez com que quaisquer armas que viajassem mais rápido perdessem conectividade com a rede. A reportagem destaca também que o Starlink é usado para guiar drones a alvos russos e para proteção de espaços aéreos ucranianos.

O chefe da SpaceX, Elon Musk, sugeriu no X que o governo dos EUA poderia estar por trás da lentidão, escrevendo: “Starshield systems are owned and controlled by the US government. Any limits on speed or usage are decided by the US military and ultimately [the US president]”, conforme citado pela BBC. A publicação informa que o Starshield usa a rede Starlink e é destinado a uso governamental e militar.

Reações e contexto citado pela reportagem

A reportagem da BBC inclui ainda referências a um chamado “energy ceasefire” anunciado nos EUA e ao acordo para liberação de 300.000 toneladas de diesel ao mercado global mencionado no texto, com as posições e alegações atribuídas às fontes citadas pela BBC.

O pedido dos senadores exige investigação imediata, por causa das potenciais consequências letais relatadas na carta, disse a BBC.