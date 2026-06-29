Sanabria pone en valor el producto local fomentando los pequeños comercios

La Asociación pretende concienciar a la sociedad a ser “consumidor responsable que apueste por el comercio más cercano”. Además, desde Criosanabria se trabaja desde hace años fomentando la “participación ciudadana y la preservación de la naturaleza”, es decir, ser conscientes de que la basura tiene que acabar en el contenedor, no en las playas del Lago de Sanabria, zonas de recreo y ocio o en las calles de la comarca sanabresa.