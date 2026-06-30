Homem com mandado em aberto é detido pela Guarda Municipal

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Por Silmara Santos
Atualizado em
Na noite desta segunda-feira (29), um homem de 50 anos foi detido pela Guarda Municipal de Cascavel durante uma abordagem de rotina na rua. Segundo informações confirmadas pela equipe policial, o suspeito já tinha diversas ocorrências registradas por violência doméstica, conhecidas como casos da Lei Maria da Penha.
De acordo com o boletim da Guarda Municipal, o homem possui registros nos artigos 147 (ameaça) e 250 (crime relacionado a incêndio ou perigo comum) do Código Penal.
Ele teve um novo mandado de prisão expedido ao qual foi cumprido nesta noite. O detido foi encaminhado para a 10ª Central Regional de Flagrantes onde fica à disposição da Justiça.
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