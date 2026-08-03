Santa Fe – Once Caldas: TV, horario y cómo ver online la Liga BetPlay

En busca de su primera victoria en Liga, Independiente Santa Fe recibe en El Campín a Once Caldas, que viene de golear al Cúcuta en el arranque de la Liga y a Envigado por Copa BetPlay. El equipo de Pablo Repetto necesita un triunfo que le de confianza antes de iniciar una dura seguidilla de partidos, entre los tres torneos que está disputando.

Horario: ¿A qué hora es el Santa Fe – Once Caldas?

Independiente Santa Fe y Once Caldas se medirán este domingo 2 de agosto a partir de las 8:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Este partido corresponde a la jornada 2 de la Liga BetPlay.

Televisión: ¿Dónde ver el Santa Fe – Once Caldas de hoy?

El duelo entre Independiente Santa Fe y Once Caldas se podrá ver por Win Sports+, canal premium del FPC, en sus señales básicas y HD.

Internet: ¿Cómo seguir online Santa Fe – Once Caldas de Liga BetPlay?

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