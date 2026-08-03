Diniz não admite que trocas prejudicaram o Corinthians e cponfia na virada: ‘Tem de acreditar’

Fernando Diniz usou a entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 em Porto Alegre para se defender das críticas. O técnico do Corinthians foi muito questionado por trocar o volante André pelo atacante Lingard quando o time estava bem. Após a mudança, abrindo o meio-campo, o time sofreu os dois gols do Internacional. Em sua visão, por uma desorganização após os gaúchos abrirem o placar.

“A intenção foi ter Lingard aberto do lado esquerdo como foi com o Kaio César do outro lado, para seguir jogando mais pelo lado. Bidon não é atacante, é camisa 8, como André é 8, a intenção era abrir mais o campo e dar ofensividade maior, foi isso”, explicou.

“Não deixei o meio sem jogador e não acho que aconteceu isso (as trocas prejudicaram a equipe). O que aconteceu foi um descompasso, a gente perdeu um pouco de organização após sofrer o gol. Analisar resultado de jogo não dá”, afirmou.

O técnico ainda fez uma análise desde o começo e viu o domínio da posse de bola passar uma falsa impressão de superioridade corintiana. “Acho que o primeiro tempo acaba com o resultado camuflando as visões da partida. No primeiro tempo a gente teve domínio, mas podia ter acelerado mais, finalizado mais”, avaliou.

“O começo do segundo tempo foi o nosso melhor momento no jogo, preenchemos mais a área, mas depois que o André saiu, imediatamente vieram os dois gols, e isso muda a configuração, o jogo ficou muito picado, a bola não rolava, não andava. A gente tinha de ter acelerado mais, ter maior agressividade no segundo tempo.”

Ciente da dura missão da volta, quinta-feira, na Neo Química Arena, o treinador adotou um discurso positivo de que a virada é possível. “Tem de acreditar, não é fácil, mas tem de procurar acreditar e fazer o nosso melhor. Nosso time tem um número importante de ataque e o mínimo a fazer é acreditar, senão não teremos chance de reverter. Mesmo sabendo que o Inter é um grande time, vamos acreditar até o final e fazer o nosso melhor”, discursou.

Para avançar direto, o Corinthians precisa de três gols de diferença, justamente o placar da volta após a Copa do Mundo, no qual bateu o Remo por 3 a 0. Ainda sem Yuri Alberto, Diniz deixou aberta a possibilidade de usar Pedro Raul desde o começo. O centroavante só não encarou o Athletico-PR pelo fato de ter acusado dores no púbis. Tivesse bem, Yuri Alberto não teria de entrar no segundo tempo e estaria ‘inteiro’ – sentiu uma lesão muscular no posterior da perna direita.