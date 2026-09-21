Santo André inicia vacinação de bebês contra o sarampo após registro de caso na cidade paulista

A prefeitura de Santo André, no ABC Paulista, deu início à vacinação de bebês contra o sarampo para reforçar a imunização da faixa etária mais vulnerável.

A medida foi adotada pelas autoridades de saúde locais após a confirmação de um caso de sarampo no município, visando conter a disseminação da doença na região. A estratégia foca especificamente na proteção de crianças que ainda não atingiram a idade do calendário regular.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, bebês com idade entre 6 meses e 11 meses e 29 dias estão aptos a receber a dose zero da vacina tríplice viral. O imunizante oferece proteção contra o sarampo, além da caxumba e da rubéola.

Detalhes da imunização na cidade

A aplicação desta dose extra é uma medida preventiva para aumentar a barreira de proteção em uma fase da vida em que os bebês apresentam maior suscetibilidade a infecções e complicações decorrentes da enfermidade. O procedimento busca impedir que novos indivíduos sejam infectados no município.

É importante ressaltar que a dose zero não substitui as vacinas que já fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação. O esquema vacinal completo segue disponível de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a população na faixa etária de 12 meses a 59 anos.

Cenário do sarampo em São Paulo

O estado de São Paulo contabiliza, até o momento, um total de 36 casos confirmados de sarampo ao longo deste ano. A maior parte das ocorrências está concentrada na capital paulista, que soma 32 registros da doença.

Além da capital, outras cidades do estado também notificaram casos durante o período. São Bernardo do Campo confirmou dois registros, enquanto Guarulhos e Santo André contabilizaram um caso confirmado cada uma, segundo dados da Empresa Brasil de Comunicação.

Perguntas frequentes sobre a vacinação

Quem pode tomar a dose zero em Santo André? A vacina é destinada a bebês com idade entre 6 meses e 11 meses e 29 dias.

A dose zero substitui a vacina do calendário oficial? Não, a dose extra é complementar e não anula a necessidade das vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação do SUS.

Onde a vacina está disponível? A imunização é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na rede municipal de Santo André.

Quais doenças a vacina tríplice viral previne? O imunizante protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola.

Qual a situação do sarampo no estado de São Paulo? O estado registrou 36 casos da doença este ano, com maior concentração na capital, seguida por São Bernardo do Campo, Guarulhos e Santo André.