Motorista de 33 anos obtém liberdade provisória após acidente em frente ao Teatro Municipal de Cascavel

Juíza homologou prisão em flagrante, mas fixou fiança de R$ 6 mil; habilitação foi suspensa por 90 dias, segundo a CGN.

O motorista de 33 anos preso após a colisão entre um Audi e um Fiat Palio em frente ao Teatro Municipal de Cascavel recebeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 6 mil. A decisão foi tomada no plantão da Justiça no domingo (20), segundo CGN.

Além da fiança, a magistrada determinou a suspensão cautelar da habilitação por 90 dias e impôs a obrigação de comparecimento aos atos do processo; o descumprimento das medidas pode resultar em nova ordem de prisão, segundo a decisão citada pela CGN.

Decisão judicial

segundo CGN, a juíza plantonista Nícia Kirchkein Cardoso homologou a prisão em flagrante, mas considerou que não estavam presentes, naquele momento, os requisitos para manter a custódia preventiva. A decisão registra que o homem é primário, tem residência fixa e exerce atividade profissional.

Ao mesmo tempo, a decisão cita a gravidade do episódio, mencionando que o acidente teria ocorrido em situação de embriaguez e que houve tentativa de deixar o local sem prestar socorro, informações reunidas no flagrante, segundo CGN.

Detalhes do acidente e provas

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil e reproduzidas pela CGN, o episódio ocorreu na manhã de domingo (20) no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e General Osório, no Centro de Cascavel. O teste do bafômetro realizado no motorista apontou 1,04 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor citado na decisão judicial.

Também constam no flagrante depoimentos de policiais, relato de testemunha e a apreensão de bebida alcoólica. Imagens de câmera de segurança registraram a batida, na qual o Audi atinge lateralmente o Fiat Palio, arrancando uma placa de sinalização.

Vítimas e atendimento

O Fiat Palio era ocupado por um homem de 71 anos e uma mulher de 68. Conforme a Polícia Civil, a passageira ficou presa no automóvel e precisou ser retirada pelos socorristas por meio do porta-malas; ela apresentava dores na região das costelas e havia suspeita de fraturas. O condutor do Palio sofreu escoriações.

A CGN relata ainda que, após a colisão, o motorista e uma passageira deixaram o Audi e foram localizados pela Polícia Militar a aproximadamente uma quadra do local; o homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.