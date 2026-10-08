Santos sofre novo transfer ban da Fifa

O Santos enfrenta um novo bloqueio administrativo na Fifa, o chamado transfer ban, que impede o clube de registrar novos jogadores no mercado da bola.

A punição, que entrou em vigor nesta quinta-feira, está diretamente ligada a uma dívida não quitada com José Francisco Belman Gonzales, profissional que integrou a comissão técnica de Pedro Caixinha durante sua passagem pela Vila Belmiro. A situação coloca um obstáculo imediato para os planos de reforços da equipe.

Conforme informação divulgada pelo ge, o clube tenta contornar o cenário jurídico para regularizar sua situação. O bloqueio é uma medida da entidade máxima do futebol mundial para forçar o pagamento de obrigações trabalhistas que já possuem condenações definitivas na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Detalhes da dívida que causou a punição

O débito específico que ativou o transfer ban é de 200 mil euros, valor que, na cotação atual, equivale a cerca de R$ 1,1 milhão. Além do montante principal, o Santos deve arcar com juros de 5% ao ano, contabilizados a partir de abril do ano passado.

Este é apenas um dos quatro processos que tramitam na Fifa contra o clube. Embora o valor total das pendências alcance a marca de cerca de R$ 15 milhões, o caso de Belman foi o primeiro a resultar na sanção administrativa que impede a inscrição de novos atletas no sistema da entidade.

O histórico do conflito com a comissão técnica

A relação entre o Santos e o técnico Pedro Caixinha deteriorou-se após a demissão do treinador, ocorrida em abril de 2025. Após 16 jogos no comando, não houve um acordo amigável para o pagamento da multa rescisória e dos vencimentos devidos aos membros de sua comissão técnica.

Além de Belman, os profissionais José Prata e Pedro Maltam também venceram o Santos na justiça desportiva.

A situação atual e os próximos passos

Para se ver livre da punição e voltar a registrar jogadores, o Santos precisa quitar o valor devido ao preparador de goleiros à vista. Vale lembrar que, nesta mesma temporada, o clube enfrentou um bloqueio semelhante devido a uma dívida de R$ 12 milhões com o Monaco, da França.

Na ocasião anterior, o clube conseguiu reverter o impedimento após uma negociação envolvendo a empresa NR Sports, ligada a Neymar. Esse movimento permitiu a contratação de cinco reforços, incluindo nomes como Coutinho e Everton Cebolinha, que possuem vínculos vigentes até o fim do ano.

Perguntas frequentes (FAQ)

O que é o transfer ban sofrido pelo Santos? É uma punição da Fifa que proíbe o clube de registrar novos jogadores em competições oficiais até que as dívidas especificadas sejam quitadas.

Qual o valor da dívida que causou o bloqueio atual? A dívida com o auxiliar José Francisco Belman Gonzales é de 200 mil euros, mais juros de 5% ao ano desde abril de 2024.

O Santos pode contratar jogadores agora? Não. Enquanto o débito com o ex-auxiliar de Caixinha não for pago, o clube está impedido de realizar novos registros.

Existem outras dívidas pendentes? Sim, o Santos possui outros três processos na Fifa, totalizando cerca de R$ 15 milhões em condenações definitivas pelo CAS.

Como o clube resolveu problemas similares anteriormente? Em julho, o Santos utilizou uma negociação com a NR Sports para quitar uma dívida de R$ 12 milhões com o Monaco e liberar o registro de reforços.