São Paulo: Memorial da América Latina recebe festival de culinária italiana

O Memorial da América Latina recebe, nos dias 11 e 12 de julho, a primeira edição do Festival Itália Moderna. Com entrada gratuita, o evento reúne gastronomia, música e atrações culturais inspiradas na Itália. A ideia é apresentar uma Itália para além das tradicionais festas ligadas à imigração, que são marcas registradas de São Paulo. Entre os destaques estão aulas-show com chefs da FIC Brasile (Federação Italiana de Chefs), a tradicional pisa da uva e uma feira voltada a produtos sem glúten.

Ao longo dos dois dias, o público poderá provar receitas tradicionais, como massas, pizzas, focaccias e panini, além de sobremesas típicas e drinques clássicos da coquetelaria italiana, como Aperol Spritz e Martini.

As aulas-show gratuitas prometem demonstrar técnicas e preparos da culinária italiana em apresentações abertas ao público. Já a pisa da uva convida os visitantes a participar de uma prática ligada à produção artesanal de vinho, em que os cachos são esmagados com os pés em grandes recipientes.

Outro destaque da programação é a Feira Sem Glúten, que reunirá produtores especializados em alimentos adaptados para pessoas com restrições alimentares. O espaço terá desde pães e doces até versões sem glúten de pratos inspirados na culinária italiana. Também haverá opções veganas.

Na lista de restaurantes confirmados estão Borgo Mooca, Chef Roberto Ravioli, Figo Br, Prego Unico, Caspita, Di Zucca, Moscatel, Amalfi Gelatos, além das pizzarias Castelões, 1900 e La Crosta Forneria.

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O festival deve contar também com apresentações musicais, grupos de dança e expositores de produtos típicos italianos. As atividades acontecem ao longo do fim de semana no Memorial da América Latina, na Barra Funda, com fácil acesso pela estação Palmeiras–Barra Funda.

Programação

Sábado (11/7)

13h – Perna de Pau.

14h30 – Banda Cosa Nostra + Família Nostra Porpeta.

17h – Pisa da Uva.

18h – Tarantela.

19h30 – Banda Moderna.



Domingo (12/7)

13h – Perna de Pau.

14h – Família Nostra Porpeta.

15h – Mascote + DJ.

17h – Pisa da Uva.

18h30 – Banda Cosa Nostra.

Serviço

Onde? Memorial da América Latina – Avenida Mário de Andrade, 664, Barra Funda.

Quando? Dias 11 e 12 de julho, das 11h às 21h.

Quanto? Entrada gratuita.

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