Scarpa, do Atlético, ironiza com enquete sobre novo projeto: ‘Vai jogar bola’

Gustavo Scarpa em ação pelo Atlético na Arena MRV

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)



Sem jogar desde 10 de maio, o meio-campista Gustavo Scarpa, do Atlético, ironizou com enquete sobre o projeto que quer tirar do papel, na tarde desta quinta-feira (20/8). Ao anunciar uma novidade relacionada aos livros, o jogador escreveu como opção no pleito aberto ao público: “Vai jogar bola”.

“Acho que finalmente vou começar a gravar minhas análises sobre os livros que eu leio”, iniciou Scarpa, que complementou a publicação com uma foto com um livro às mãos. Abaixo, uma enquete com as alternativas “Chamaaaaaa, finalmente” e “Vai jogar bola” – a última acompanhada de dois emojis que representam uma pessoa com raiva.



Publicação de Gustavo Scarpa sobre novo projeto (foto: Reprodução/Instagram)

A situação de Scarpa

Scarpa é desfalque para o Atlético desde 10 de maio, quando teve constatada entorse no joelho direito. No fim das contas, 10 dias depois, teve de passar por artroscopia para a retirada de um fragmento solto na região.

Desde então, o meio-campista vinha trabalhando na recuperação. Foram semanas de trabalho junto à fisioterapia do Galo, inclusive durante o período de férias do restante do elenco, para que o atleta voltasse a ter condição de jogo.

Depois de se recuperar e ser opção no banco de reservas nos dois jogos do Atlético contra o Juventude, pela Copa do Brasil, Scarpa voltou a se lesionar em 8 de agosto. Desde então, ele trata de um edema no músculo adutor da coxa direita.

Gustavo Scarpa pelo Atlético

Scarpa é jogador do Atlético desde o fim de 2023, quando deixou o Nottingham Forest-ING depois de passagem frustrante pela Europa. Ele foi titular absoluto do Galo nas duas primeiras temporadas, em 2024 e 2025, mas perdeu espaço neste ano, com o técnico Eduardo Domínguez.

Até então, o meia-atacante soma dois gols e cinco assistências em 23 partidas nesta temporada. Ele só foi titular em 11 jogos do Atlético em 2026.