“MP nas Escolas” inicia edição em combate ao bullying e ao cyberbullying

A Promotoria de Justiça de Sertanópolis deu início, nesta quarta-feira, 19 de agosto, à etapa de 2026 do projeto “MP nas escolas”. Desde 2023, a ação promove ciclos de palestras com alunos, professores, pais e responsáveis da rede municipal de educação. Neste ano, o tema abordado é o combate ao bullying e ao ciberbullying.

A Escola Benedito Biasi recebeu o Promotor de Justiça Conrado Porto Vieira Bertolucci para a primeira palestra da edição, que será realizada também com alunos do 4º e 5º ano das outras unidades educacionais até a primeira semana de setembro. No encerramento do ciclo haverá um encontro com os pais e a premiação do concurso de redação atrelado ao tema deste ano. O prêmio é uma camisa da Seleção Brasileira de Futebol masculina, autografada pelo ex-jogador Romário.

O “MP nas escolas” prevê a realização de encontros em escolas públicas estaduais e municipais para a discussão de assuntos variados que tenham relevância social. Nas outras edições, foram abordados o uso consciente das redes sociais (2023); a prevenção ao uso de drogas (2024); e os perigos dos desafios da internet (2025).

Além das palestras com o Promotor de Justiça, professores e psicólogos darão continuidade ao tema em sala de aula, desenvolvendo atividades que incentivem a reflexão, o senso crítico e a adoção de comportamentos seguros relativos ao tema deste ano.