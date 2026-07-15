🔒 SEGURANÇA EM ESPAÇOS CONFINADOS: SUA EMPRESA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NR33?

A NR33 estabelece os requisitos para identificação, avaliação e controle de riscos em espaços confinados, garantindo a proteção dos trabalhadores durante atividades de inspeção, manutenção e operação.

Com a Medenge, sua empresa conta com suporte especializado para atender às exigências da norma e promover um ambiente de trabalho mais seguro e em conformidade com a legislação.

✅ Adequação completa à NR33

✅ Identificação e controle de riscos

✅ Proteção para trabalhadores autorizados e vigias ✅ Prevenção de acidentes graves e fatais

✅ Conformidade com a legislação trabalhista

Investir em segurança é preservar vidas, evitar acidentes e garantir a continuidade das operações com responsabilidade.

Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho

📲 (44) 99701-6529 👉 @clinica.medenge

📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador

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