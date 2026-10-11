Seis apostas do Paraná acertam a quina da Mega-Sena no concurso 3069; prêmio principal acumula R$ 150 milhões
Tempo de Leitura2 minutos
Share your love
COMPARTILHAR ARTIGO
Cinco apostas simples e um bolão do Paraná dividiram prêmios da quina no concurso 3069; as dezenas sorteadas foram 05, 19, 22, 44, 47 e 57.
Seis apostas registradas no Paraná acertaram a quina (cinco números) no concurso 3069 da Mega-Sena, sorteado em 11 de outubro de 2026. Não houve ganhador da sena, e o prêmio principal acumulou em R$ 150 milhões para o próximo sorteio, marcado para quarta-feira (14), segundo G1.
Segundo o G1, a diferença nos valores recebidos por quem acertou a quina decorre do número de combinações presentes em cada aposta. Uma aposta de seis números gera uma única combinação de seis dezenas; uma aposta com sete números corresponde, na prática, a sete combinações de seis números. Assim, quando uma aposta com mais números acerta cinco dezenas, ela pode conter mais combinações que formam a quina e, por isso, receber valor maior.
Como apostar
A Mega-Sena tem sorteios às terças, quintas e sábados, sempre às 21h;
É possível apostar em Lotérica ou pela internet, no site ou app das Loterias Caixa e pelo internet banking da Caixa Econômica Federal;
Para concorrer é preciso ter mais de 18 anos; a aposta mínima (6 números) custa R$ 6.