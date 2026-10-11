Seis apostas do Paraná acertam a quina da Mega-Sena no concurso 3069; prêmio principal acumula R$ 150 milhões

Cinco apostas simples e um bolão do Paraná dividiram prêmios da quina no concurso 3069; as dezenas sorteadas foram 05, 19, 22, 44, 47 e 57.

Seis apostas registradas no Paraná acertaram a quina (cinco números) no concurso 3069 da Mega-Sena, sorteado em 11 de outubro de 2026. Não houve ganhador da sena, e o prêmio principal acumulou em R$ 150 milhões para o próximo sorteio, marcado para quarta-feira (14), segundo G1.

Resultados e ganhadores no Paraná

As dezenas sorteadas foram: 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57.

Cambé: bolão com 11 números registrado na Lotérica Super Sorte. Com 26 cotas, levou R$ 156.571,22;

Chopinzinho: aposta simples registrada na Lotérica Cenci levou R$ 26.095,23;

Curitiba: aposta simples, com sete números, registrada na Lotérica Bons Ventos, levou R$ 52.190,46;

Guaíra: aposta simples registrada na Lotérica Paludo levou R$ 26.095,23;

Londrina: aposta simples registrada em canal eletrônico levou R$ 26.095,23;

Pinhão: aposta simples registrada na Lotérica Avenida levou R$ 26.095,23.

Resumo do concurso 3069

6 acertos: não houve ganhadores;

5 acertos: 150 apostas ganhadoras, prêmio-base R$ 26.095,23;

4 acertos: 9.096 apostas ganhadoras, R$ 709,33.

Por que os prêmios da quina variam entre apostas

Segundo o G1, a diferença nos valores recebidos por quem acertou a quina decorre do número de combinações presentes em cada aposta. Uma aposta de seis números gera uma única combinação de seis dezenas; uma aposta com sete números corresponde, na prática, a sete combinações de seis números. Assim, quando uma aposta com mais números acerta cinco dezenas, ela pode conter mais combinações que formam a quina e, por isso, receber valor maior.

Como apostar