Em Guaíra, homem denunciado pelo MPPR é condenado a 29 anos, 4 meses e 20 dias de prisão por feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual

O Tribunal do Júri de Guaíra, no Oeste do estado, condenou na última terça-feira, 6 de outubro, um homem de 48 anos denunciado pelo Ministério Público do Paraná pelo feminicídio de uma mulher de 55 anos com quem mantinha um relacionamento amoroso. A pena foi fixada em 29 anos, 4 meses e 20 dias de prisão, e considerou também os crimes de ocultação de cadáver e fraude processual.

Segundo a denúncia, na manhã do dia 23 de outubro de 2024, na residência da vítima localizada no bairro Higienópolis, o denunciado asfixiou a mulher com quem mantinha relacionamento amoroso, até causar a sua morte. A agressão teria sido praticada após a vítima cobrar do autor o pagamento de uma dívida no valor de R$ 6 mil. A Promotoria sustentou que o crime foi praticado por razões da condição de sexo feminino e por motivo fútil, no âmbito de relações domésticas e íntimas de afeto.

Após praticar o feminicídio, o condenado colocou o corpo no carro da própria vítima e, com o propósito de ocultar o cadáver, deslocou-se até um lugar localizado nas imediações de uma estrada rural, onde retirou o corpo da vítima do veículo, colocando-o no chão e cobrindo-o com diversos galhos de árvores e folhas. O corpo foi localizado em avançado estado de decomposição, uma semana após a mulher desaparecer. O homem ainda limpou o quarto da residência onde a vítima foi morta, retirando vestígios de sangue, com a finalidade de dificultar as investigações.

O Conselho de Sentença acolheu integralmente as teses do MPPR, Com o final do júri, o homem, que já estava recolhido na a Penitenciária Estadual de Guaíra, seguiu preso para iniciar o cumprimento da sentença.

Processo 0003381-91.2024.8.16.0086

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