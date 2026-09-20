Seleção Brasileira tem mudança na lateral: Wesley é cortado e Vanderson é convocado para amistosos

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma alteração importante na convocação para os compromissos da data Fifa. O lateral-direito Wesley, que atualmente defende a Roma, foi cortado da relação oficial.
Para suprir a ausência, o treinador Carlo Ancelotti optou pela chamada de Vanderson, jogador que atua pelo Monaco.
O foco da comissão técnica é o início da preparação para a Copa do Mundo de 2030, que contará com seis países-sede, sendo eles Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Brasil busca dar uma resposta após a eliminação nas oitavas de final do mundial realizado neste ano.
A agenda da Seleção Brasileira será bastante movimentada fora do continente. O grupo viajará para a Austrália para dois confrontos contra os donos da casa. O primeiro duelo está marcado para o dia 25 de setembro, às 7h (horário de Brasília), no Queensland Country Bank.
O segundo compromisso contra a Austrália ocorre quatro dias depois, no Suncorp Stadium, em Brisbane, mantendo o horário das 7h. Na sequência, a delegação segue para a Índia, onde enfrentará os anfitriões no dia 3 de outubro, às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.
Entre os 26 nomes chamados por Carlo Ancelotti, nove jogadores estiveram presentes na última Copa do Mundo. A lista de remanescentes inclui os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, o lateral Douglas Santos, os volantes Bruno Guimarães e Danilo Santos, além dos atacantes Endrick, Rayan, Raphinha e Vinícius Júnior.
Por que Wesley foi cortado da Seleção Brasileira?
A CBF não forneceu detalhes sobre o problema enfrentado pelo lateral, limitando-se a informar o corte do jogador da Roma.
Quem substitui Wesley na convocação?
O lateral-direito Vanderson, que atua pelo Monaco, foi o nome escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti para integrar o elenco.
Contra quais seleções o Brasil jogará nesta data Fifa?
A Seleção Brasileira enfrentará a Austrália em duas oportunidades e, posteriormente, a seleção da Índia.
Onde serão realizados os amistosos contra a Austrália?
Os jogos ocorrerão no Queensland Country Bank, em Townsville, e no Suncorp Stadium, em Brisbane.
Qual o objetivo destes amistosos?
As partidas marcam o início do ciclo da Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2030.