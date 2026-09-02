Senado aprova mudanças na estrutura da OAB: veja o que muda na gestão da Ordem dos Advogados do Brasil

Senado Federal aprova reestruturação administrativa da Ordem dos Advogados do Brasil para otimizar o funcionamento da entidade em todo o país

O Plenário do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (2), o Projeto de Lei (PL) 1.743/2024, que estabelece importantes alterações na estrutura administrativa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A medida, que tramitou em regime de urgência, visa modernizar a organização interna da entidade.

A proposta, de autoria do Deputados Doutor Luizinho (PP-RJ), segue agora para a sanção presidencial. Com a aprovação em regime de urgência, a etapa de análise pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) foi suprimida, agilizando o processo legislativo no Senado.

Conforme informação divulgada pela Agência Senado, as mudanças focam em flexibilizar a gestão e atualizar cargos dentro da estrutura da OAB, fortalecendo a representatividade da advocacia brasileira em suas demandas institucionais.

Novos cargos e diretoria temporária na OAB

O projeto promove alterações diretas no Estatuto da Advocacia, instituído pela Lei 8.906 de 1994. Uma das principais mudanças é a criação dos cargos de diretor administrativo e diretor executivo, que substituirão a atual função de secretário-geral adjunto na diretoria do Conselho Federal.

Além disso, o texto atualiza as atribuições do corregedor-geral e permite que os Conselho seccionais criem diretorias temporárias voltadas a temas específicos. Essa flexibilidade tem como objetivo principal permitir que a OAB se adapte com mais agilidade às novas demandas e desafios da profissão.

Parecer do relator e apoio à advocacia

O Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), relator da matéria, apresentou parecer favorável com uma emenda de redação. O ajuste determina que a criação das novas diretorias temporárias deverá respeitar rigorosamente o Regulamento Geral da Ordem dos Advogados do Brasil.

Durante a sessão, Pacheco destacou o papel indispensável da advocacia para o exercício da democracia e da cidadania. O Senado, que é advogado criminalista, ressaltou que, embora as alterações sejam pontuais, elas são fundamentais para o aprimoramento da organização da entidade em prol dos advogados brasileiros.

Contexto político e votação

A votação do projeto ocorreu em um dia de movimentação política intensa no Congresso Nacional. No mesmo período, a Câmara dos Deputados aprovou a indicação de Rodrigo Pacheco para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), após o Senado também ter chancelado a nomeação no dia anterior.

FAQ: Perguntas e respostas sobre as mudanças na OAB

1. O que muda na estrutura da OAB?

O PL 1.743/2024 cria os cargos de diretor administrativo e diretor executivo, substituindo o secretário-geral adjunto, além de permitir diretorias temporárias seccionais.

2. O projeto já está em vigor?

Não, o texto foi aprovado pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial antes de se tornar lei.

3. Por que foram criadas as diretorias temporárias?Elas visam dar maior flexibilidade para que os Conselho seccionais da OAB respondam rapidamente a demandas específicas e novos cenários jurídicos.

4. As mudanças alteram o Estatuto da Advocacia?

Sim, o projeto modifica pontos específicos da Lei 8.906 de 1994, que rege o exercício da advocacia e a organização da Ordem.

5. Quem foi o relator da proposta no Senado?O relator do projeto foi o Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que apresentou parecer favorável com emenda de redação.