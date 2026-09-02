Prefeito Alexandre Molina busca novos investimentos para Ubiratã

O prefeito municipal de Ubiratã, Alexandre A. Molina esteve nesta quarta-feira (2) , em uma agenda institucional na Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, acompanhado da Secretária de Desenvolvimento Econômico, Acácia Régia Amaral Wanderlind. Do Chefe de Gabinete, Geraldo José dos Santos e do Assessor de Convênios, Valdir Jose da Silva, buscando novos recursos, projetos e oportunidades para o nosso município.

Foramvrecebidos por Carlos Carboni, Diretor de Coordenação da Itaipu Binacional; Gilmar Secco, Superintendente de Meio Ambiente; e Sérgio Angheben, Gerente do Departamento de Proteção Ambiental.

O encontro foi uma oportunidade para apresentar as demandas de Ubiratã, fortalecer a parceria com a Itaipu e buscar investimentos que possam contribuir para o desenvolvimento do município e para a melhoria da qualidade de vida para a população.

“Acredito que administrar também é estar presente, buscar parceiros e abrir caminhos para que os projetos saiam do papel. Seguiremos trabalhando, planejando e buscando novas oportunidades para transformar demandas em conquistas para Ubiratã e para todos os ubirataneses”, comentou o chefe do execeutivo.