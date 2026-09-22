Senado Verifica desmente boatos sobre as eleições: veja o que o TSE esclareceu sobre fake news

O Senado Verifica esclarece a verdade sobre os boatos que circulam nas redes sociais e podem confundir o eleitorado durante o período das eleições brasileiras.

É fundamental manter a atenção redobrada com as informações que circulam na internet. O ambiente digital, muitas vezes, é utilizado para disseminar conteúdos falsos que buscam gerar desconfiança sobre a lisura do processo eleitoral no Brasil.

Para combater esse cenário, o projeto Senado Verifica atua diretamente no desmentido de informações falsas. A iniciativa busca levar ao cidadão dados precisos e transparentes, combatendo narrativas que não possuem qualquer base real sobre o funcionamento das urnas.

Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, o objetivo central é esclarecer dúvidas recorrentes dos eleitores, combatendo boatos que ganham força em plataformas digitais e redes sociais durante as votações.

Entenda a natureza dos boatos eleitorais

Muitas das notícias falsas que circulam possuem o intuito de criar confusão sobre procedimentos básicos da votação. Um dos temas mais frequentes nas checagens realizadas envolve o significado e o impacto dos votos nulos e em branco.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) trabalha constantemente para desmistificar essas ideias. É necessário que o eleitor compreenda que o sistema eletrônico é auditável e que existem mecanismos de segurança robustos contra tentativas de manipulação.

O papel do TSE na transparência

O Tribunal Superior Eleitoral atua como a principal fonte de verdade sobre o pleito. A instituição disponibiliza canais oficiais para que qualquer cidadão possa conferir se uma informação recebida por aplicativos de mensagens é verdadeira ou não.

A checagem de fatos é uma ferramenta essencial para a manutenção da democracia.

Como se proteger da desinformação

A regra de ouro é sempre desconfiar de mensagens alarmistas ou que pedem compartilhamento urgente sem citar fontes confiáveis. Verifique sempre se o conteúdo foi publicado em portais governamentais ou veículos de imprensa reconhecidos.

Estar bem informado é o primeiro passo para garantir que o seu voto seja consciente e seguro.

FAQ – Perguntas Frequentes

1. O que é o Senado Verifica? É uma iniciativa do Senado Federal dedicada a desmentir notícias falsas e boatos que circulam nas redes sociais, garantindo transparência ao cidadão.

2. Onde conferir informações oficiais sobre as eleições? As informações oficiais devem ser buscadas diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou nos portais do Senado Federal.

3. Votos nulos e em branco anulam a eleição? Não. Conforme esclarecido pelo TSE, esses votos são considerados inválidos para a contagem dos candidatos, mas não anulam o processo eleitoral.

4. É seguro compartilhar informações sobre urnas eletrônicas? Apenas se a informação for proveniente de fontes oficiais.

5. Por que as fake news sobre eleições são perigosas?