Governo libera R$ 64,3 milhões para segurança alimentar e direitos de povos indígenas via Medida Provisória

O governo federal autorizou o repasse de R$ 64,3 milhões para reforçar ações de segurança alimentar e a garantia dos direitos fundamentais dos povos indígenas brasileiros.

A medida, oficializada por meio de uma Medida Provisória, busca atender demandas emergenciais do país, focando especialmente no apoio à produção de alimentos e na proteção de comunidades tradicionais vulneráveis.

Conforme informação divulgada pela Agência Câmara, o Congresso Nacional já iniciou a análise do texto, que prevê o aporte de recursos para duas frentes principais de atuação estatal.

A seguir, entenda como o valor será distribuído entre os Ministério e quais serão os impactos práticos dessa decisão para a agricultura Família e os povos originários.

Distribuição dos recursos para agricultura Família

Do montante total de R$ 64,289 milhões liberado pelo governo, a maior fatia será destinada ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ao todo, R$ 40,264 milhões serão aplicados na aquisição e distribuição de alimentos vindos da agricultura Família.

A iniciativa tem como objetivo atender cerca de 4.026 Família de agricultores, estimulando a produção local e combatendo a insegurança alimentar em diversas regiões do Brasil.

Investimento na proteção das comunidades indígenas

Já a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que é vinculada ao Ministério dos Povos Indígenas, receberá R$ 24,025 milhões. Esse recurso será integralmente utilizado em ações voltadas à promoção dos direitos e cidadania de 1.300 comunidades indígenas.

O foco dessas atividades é garantir o suporte necessário para a preservação cultural, a proteção territorial e o acesso a serviços básicos de cidadania para essas populações.

Próximos passos no Congresso Nacional

Embora a Medida Provisória 1392/26 já esteja em vigor desde a sua publicação no Diário Oficial da União nesta terça-feira, o texto ainda precisa passar pelo crivo do Poder Legislativo para se tornar uma lei definitiva.

O projeto seguirá para análise na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e, posteriormente, deverá ser votado nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Perguntas Frequentes

Qual o valor total destinado pela medida? O valor total é de R$ 64,289 milhões, destinados à segurança alimentar e direitos dos povos indígenas.

Quantas Família de agricultores serão beneficiadas? A ação do Ministério do Desenvolvimento Social prevê o atendimento de 4.026 Família de agricultores familiares.

Quantas comunidades indígenas serão atendidas? Os recursos destinados à Funai visam promover direitos e cidadania em 1.300 comunidades indígenas.

A medida já está valendo? Sim, a medida provisória já está em vigor, mas ainda aguarda aprovação do Congresso para ser convertida em lei permanente.

Onde o texto será votado? O texto passará pela Comissão Mista de Orçamento e depois pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.