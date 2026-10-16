Tesla revela novo Roadster com propulsores em demonstração aérea no Texas

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Durante a apresentação, Elon Musk disse: “You’re going to see some crazy stuff tonight” e afirmou ainda que precisava de uma plateia para provar que o carro “is not AI”. Em seguida, houve uma demonstração em que o Roadster dirigiu por uma rampa íngreme, saiu do solo, girou no ar e pousou usando jatos de ar.
A BBC observa que, apesar da exibição, existem várias razões pelas quais é improvável que um “carro voador” desse tipo esteja presente nas ruas em um futuro próximo. A reportagem cita explicações da editora de tecnologia Zoe Kleinman, sem detalhar na íntegra os argumentos no trecho consultado.
Todos os detalhes factuais acima foram retirados da cobertura da BBC sobre o evento; informações adicionais não confirmadas pela fonte não foram incluídas.