Tesla revela novo Roadster com propulsores em demonstração aérea no Texas

Elon Musk apresentou o carro em instalação da SpaceX; demonstração mostrou subida em rampa, giro no ar e pouso com jatos de ar, mas BBC diz que carro voador em vias é improvável.

Durante a apresentação, Elon Musk disse: “You’re going to see some crazy stuff tonight” e afirmou ainda que precisava de uma plateia para provar que o carro “is not AI”. Em seguida, houve uma demonstração em que o Roadster dirigiu por uma rampa íngreme, saiu do solo, girou no ar e pousou usando jatos de ar.

O que a BBC registrou

A reportagem descreve que a nova versão do Roadster tem propulsores que, aparentemente, permitem ao veículo pairar e realizar manobras no ar.

A demonstração incluiu a subida em rampa, o giro em pleno ar e o pouso assistido por jatos de ar.

A apresentação ocorreu em uma instalação pertencente à SpaceX, que participou do desenvolvimento do modelo, segundo a BBC.

Limitações e incertezas

A BBC observa que, apesar da exibição, existem várias razões pelas quais é improvável que um “carro voador” desse tipo esteja presente nas ruas em um futuro próximo. A reportagem cita explicações da editora de tecnologia Zoe Kleinman, sem detalhar na íntegra os argumentos no trecho consultado.

Todos os detalhes factuais acima foram retirados da cobertura da BBC sobre o evento; informações adicionais não confirmadas pela fonte não foram incluídas.