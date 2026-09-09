O Senai passa a utilizar um novo computador quântico educacional, o Triangulum II, instalado no centro DigiTech da Firjan Senai para formar especialistas na área.

A tecnologia, desenvolvida pela Empresas chinesa SpinQ em parceria com a Dobslit, marca um passo importante para a educação Tecnologia no Brasil. O equipamento é um dos três computadores quânticos educacionais existentes no país e é considerado o mais moderno atualmente.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o objetivo principal é preparar estudantes, professores e pesquisadores para lidar com uma nova era Tecnologia. A iniciativa busca criar uma base sólida de profissionais capacitados para um mercado que já começa a ganhar escala global.

Como funciona a computação quântica

Diferente dos computadores tradicionais, que operam com bits representando 0 ou 1, a computação quântica utiliza qubits. Esses elementos permitem representar 0, 1 e diversas combinações de estados simultaneamente, o que possibilita explorar cálculos de forma inovadora.

Segundo a Firjan Senai, a intenção não é substituir os computadores convencionais, mas identificar em quais problemas a tecnologia quântica oferece vantagens reais. Ela é projetada para situações específicas onde o aumento de variáveis torna o processamento clássico muito lento.

Aplicações estratégicas na indústria

O avanço desta tecnologia abre portas para setores estratégicos como logística, finanças, telecomunicações e indústria farmacêutica. Luiz Cesio Caetano, presidente da Firjan, destacou que a máquina consegue explorar várias alternativas simultaneamente para encontrar soluções rápidas.

Um exemplo prático mencionado pelo instrutor Vagner da Costa Lima envolve a indústria farmacêutica. Em um computador quântico, a simulação de moléculas complexas para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos ocorre com muito mais agilidade do que em sistemas clássicos.

Capacitação profissional e o futuro do mercado

O mercado já demonstra interesse, com empresas como a Technip enviando profissionais para treinamento. Maurício Bonabitacola de Almeida, gerente do DigiTech, ressalta que treinar alunos agora é essencial para evitar um futuro apagão de mão de obra qualificada nesta área específica.

Empresas interessadas em requalificar suas equipes podem buscar o DigiTech para os cursos. A formação é vista como um passo vital para garantir a soberania Tecnologia e a competitividade do Brasil diante dos novos desafios da economia digital.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O que é o Triangulum II? É um computador quântico educacional, desenvolvido pela SpinQ e Dobslit, usado para o ensino e pesquisa no Senai.

2. Computadores quânticos vão substituir os computadores comuns? Não. A ideia é usá-los para resolver problemas complexos que computadores convencionais têm dificuldade em processar.

3. O que são qubits? São a unidade básica da computação quântica, capazes de representar 0, 1 ou ambos os estados ao mesmo tempo, aumentando a capacidade de cálculo.

4. Quais áreas podem se beneficiar dessa tecnologia? Setores como logística, finanças, farmacêutica, energia, telecomunicações e segurança nacional.

5. Como empresas podem acessar o equipamento? Empresas interessadas em capacitar seus profissionais podem procurar o centro DigiTech da Firjan Senai para obter informações sobre os treinamentos.