Senai inaugura computador quântico educacional para preparar profissionais brasileiros para o futuro da tecnologia

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
A tecnologia, desenvolvida pela Empresas chinesa SpinQ em parceria com a Dobslit, marca um passo importante para a educação Tecnologia no Brasil. O equipamento é um dos três computadores quânticos educacionais existentes no país e é considerado o mais moderno atualmente.
Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o objetivo principal é preparar estudantes, professores e pesquisadores para lidar com uma nova era Tecnologia. A iniciativa busca criar uma base sólida de profissionais capacitados para um mercado que já começa a ganhar escala global.
Diferente dos computadores tradicionais, que operam com bits representando 0 ou 1, a computação quântica utiliza qubits. Esses elementos permitem representar 0, 1 e diversas combinações de estados simultaneamente, o que possibilita explorar cálculos de forma inovadora.
Segundo a Firjan Senai, a intenção não é substituir os computadores convencionais, mas identificar em quais problemas a tecnologia quântica oferece vantagens reais. Ela é projetada para situações específicas onde o aumento de variáveis torna o processamento clássico muito lento.
O avanço desta tecnologia abre portas para setores estratégicos como logística, finanças, telecomunicações e indústria farmacêutica. Luiz Cesio Caetano, presidente da Firjan, destacou que a máquina consegue explorar várias alternativas simultaneamente para encontrar soluções rápidas.
Um exemplo prático mencionado pelo instrutor Vagner da Costa Lima envolve a indústria farmacêutica. Em um computador quântico, a simulação de moléculas complexas para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos ocorre com muito mais agilidade do que em sistemas clássicos.
O mercado já demonstra interesse, com empresas como a Technip enviando profissionais para treinamento. Maurício Bonabitacola de Almeida, gerente do DigiTech, ressalta que treinar alunos agora é essencial para evitar um futuro apagão de mão de obra qualificada nesta área específica.
Empresas interessadas em requalificar suas equipes podem buscar o DigiTech para os cursos. A formação é vista como um passo vital para garantir a soberania Tecnologia e a competitividade do Brasil diante dos novos desafios da economia digital.
1. O que é o Triangulum II? É um computador quântico educacional, desenvolvido pela SpinQ e Dobslit, usado para o ensino e pesquisa no Senai.
2. Computadores quânticos vão substituir os computadores comuns? Não. A ideia é usá-los para resolver problemas complexos que computadores convencionais têm dificuldade em processar.
3. O que são qubits? São a unidade básica da computação quântica, capazes de representar 0, 1 ou ambos os estados ao mesmo tempo, aumentando a capacidade de cálculo.
4. Quais áreas podem se beneficiar dessa tecnologia? Setores como logística, finanças, farmacêutica, energia, telecomunicações e segurança nacional.
5. Como empresas podem acessar o equipamento? Empresas interessadas em capacitar seus profissionais podem procurar o centro DigiTech da Firjan Senai para obter informações sobre os treinamentos.