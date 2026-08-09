Ser pai é estar presente, proteger, orientar e cuidar em todos os momentos. Assi

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Ser pai é estar presente, proteger, orientar e cuidar em todos os momentos. Assim como um abraço transmite segurança, a proteção também é uma das maiores demonstrações de amor.
Neste Dia dos Pais, a Luxon é Mais Seguro homenageia todos aqueles que fazem da proteção um gesto diário de carinho e responsabilidade.
Feliz Dia dos Pais! Que este dia seja repleto de amor, gratidão e momentos especiais ao lado de quem faz a diferença na sua vida. 💙
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