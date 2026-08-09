PEC-trainer Van der Vegt over Ajax-transfer van Brandt

PEC Zwolle-trainer Henry van der Vegt vindt het mooi dat Ajax deze zomer meerdere grote spelers naar de Eredivisie heeft gehaald. De oefenmeester staat zondagmiddag met zijn ploeg tegenover de Amsterdammers, waar onder meer Marc ter Stegen en Julian Brandt deze zomer werden aangetrokken.

Donderdagavond keek Van der Vegt aandachtig naar het optreden van Ajax tegen Shelbourne in de Conference League (3-1). “Dat zag er uitstekend uit en dat vond ik in andere wedstrijden ook al”, zegt de trainer tegenover De Stentor. “Er zit veel energie in, veel beweging en het is veel passen en doorbewegen. Er is daar wel iets gebeurd waardoor ze nu zo voor de dag komen.”

Door de daadkracht van Ajax op de transfermarkt staat PEC mogelijk tegenover een speler als Brandt in Zwolle. “Ik vind het mooi dat zo’n kaliber speler naar de Nederlandse competitie komt”, zegt Van der Vegt daarover. “We doen er weleens vervelend over, maar blijkbaar spreekt de Eredivisie toch aan.”

Voor PEC en Ajax gaat zondagmiddag het nieuwe Eredivisie-seizoen van start. Beide ploegen treffen elkaar om 14.30 uur in Zwolle.