Sérgio Moro propõe cortar secretarias e reduzir gastos no governo do Paraná

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Sérgio Moro, candidato ao governo do Paraná pelo PL, afirmou nesta terça-feira (1º) que pretende reduzir o número de secretarias estaduais e cortar gastos na estrutura administrativa caso seja eleito. A declaração foi dada durante sabatina na Rádio Banda B, em Curitiba.
Segundo Moro, o objetivo principal é diminuir as burocracias do governo estadual. Ele comentou que atualmente o Paraná conta com 24 secretarias, um número que, na visão dele, não tem reconhecimento nem impacto efetivo para a população, já que “ninguém sabe o nome dos secretários”.
Embora não tenha detalhado quantas secretarias seriam extintas ou o montante exato de economia a ser gerado, Moro destacou a necessidade de racionalizar a máquina pública. Em tom descontraído, ele afirmou: “Eu falo até brincando: vamos emprestar motosserra do Javier Milei lá da Argentina para reduzir esses gastos”.
Após a sabatina, o candidato cumpriu agenda com gravação de horário eleitoral para rádios e visita ao Mercado Municipal de Curitiba. Na sequência, viajará para Brasília para participar de uma convocação presencial dos senadores no Congresso Nacional.
A campanha eleitoral de 2026 teve início em 16 de agosto em todo o País, autorizando candidatos a pedir votos e divulgar suas propostas por múltiplos canais, conforme regras da Justiça Eleitoral.
O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro, com eventual segundo turno previsto para 25 de outubro. No estado, oito candidatos foram definidos pelos partidos para disputar o governo, entre eles Sérgio Moro.