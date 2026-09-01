Cena Musical da TV Brasil exibe show exclusivo de Áurea Martins em homenagem ao poder feminino

A TV Brasil exibe nesta terça-feira (1º), às 22h30, no programa Cena Musical, o show inédito “Senhora das Folhas”, da cantora Áurea Martins. A apresentação é uma homenagem ao poder curador feminino presente nas tradições das rezadeiras e benzedeiras da cultura popular brasileira.

Segundo informações da Agência Brasil, o espetáculo contou com a participação especial do vocalista André Gabeh e reuniu música, espiritualidade e saberes ancestrais em uma produção gravada em julho no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro.

Repertório e músicos

O repertório do show inclui benditos, cantos indígenas, cocos de roda e sambas, além de canções contemporâneas como “A Rezadeira”, de Projota, e “Me Curar de Mim”, de Flaira Ferro. Entre as composições destacam-se também obras de Arlindo Cruz, Pedro Luís e Socorro Lira, interpretadas com sensibilidade pela veterana Áurea Martins, que tem 86 anos.

Musicalmente, o espetáculo contou com uma banda formada pelos músicos Lui Coimbra (violoncelo, violão, rabeca e charango), Tuca Alves (viola e guitarra), Marcos Suzano (pandeiro e percussão) e Pedro Aune (contrabaixo), fortalecendo o clima intimista e profundo da apresentação.

Nova temporada do Cena Musical

O programa Cena Musical, lançado em 2007, é uma produção da TV Brasil que destaca performances exclusivas da música nacional, especialmente gravadas no Espaço Cultural BNDES desde 2017. Sob o comando da jornalista e cantora Bia Aparecida e direção artística de Waldecir de Oliveira, a nova temporada traz ainda depoimentos, bastidores e lançamentos de shows de artistas renomados, como Marcos Sacramento e Roberto Menescal.

Bia Aparecida ressaltou a importância do programa como espaço democrático para a diversidade sonora do país, destacando que o Cena Musical promove encontros e descobertas da cultura musical brasileira de diferentes gerações e estilos.

Disponibilidade e acesso

Além da exibição na TV Brasil, o show “Senhora das Folhas” ficará disponível para o público no aplicativo TV Brasil Play e no canal oficial da emissora no YouTube, ampliando o alcance e acesso ao conteúdo.

Perguntas frequentes

Quando será exibido o show de Áurea Martins no Cena Musical?

O show inédito “Senhora das Folhas” será exibido dia 1º, às 22h30, pelo programa Cena Musical na TV Brasil.

Qual o tema central do espetáculo “Senhora das Folhas”?

O espetáculo homenageia o poder curador feminino presente nas tradições de rezadeiras e benzedeiras, celebrando saberes ancestrais e a espiritualidade da cultura popular brasileira.

Onde foi gravado o show apresentado por Áurea Martins?

A gravação aconteceu no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro, em julho.