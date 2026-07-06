“Si no fuera futbolista, sería policía”

Tras su titularidad en el primer encuentro de España en el Mundial de fútbol 2026 contra Cabo Verde, Gavi sigue esperando su momento para volver al terreno de juego con el combinado español dirigido por Luis de la Fuente.

En una pausa después de un entrenamiento, y tras la entrevista concedida a La Vanguardia, el futbolista ha realizado un test de preguntas y respuestas breves y concisas en el que se ha abierto a explicar por qué considera que nadie querría vivir con él o qué sería si no fuera futbolista.

El centrocampista azulgrana, cuyo mejor recuerdo futbolístico es la consecución de la primera Supercopa con el Barça, se ha mostrado muy familiar destacando que las mejores memorias fuera de un terreno de juego las acumula en su casa de Sevilla, junto a su familia.

Gavi ha destacado que, de no haberse dedicado al fútbol, sería policía. También ha considerado que su intensidad es la característica que hace que sus compañeros lo elijan como aquel con el que no compartirían piso.

De la selección ha señalado a Lamine Yamal como su mejor amigo, mientras que en el Barça, junto al de Rocafonda, ha añadido a Cancelol, Pedri o a Ronald Araujo.