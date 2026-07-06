Segundo Festival de Fatias chegando!Depois do sucesso da primeira edição, pre…

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🍰💕 Segundo Festival de Fatias chegando! 💕🍰
Depois do sucesso da primeira edição, preparamos mais uma tarde recheada de sabores incríveis para você! 😍
Venha escolher sua fatia favorita, experimentar novos sabores e tornar seu dia ainda mais doce. ✨
📅 Amanhã ⏰ 15h 📍 Restaurante Sabor e Arte (em frente à lotérica)
💖 Sabores que encantam, momentos que ficam!
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