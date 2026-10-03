Siate acionado após acidente na esquina da Rua Topazio com Rua Rubi em Cascavel

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Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionados para atender a um acidente de trânsito na esquina da Rua Topazio com a Rua Rubi, em Cascavel. A informação foi divulgada pela CGN.
De acordo com a CGN, a equipe do veículo de reportagem está se deslocando para o local e, em instantes, publicará mais informações e um vídeo sobre a ocorrência.
A CGN informou que está a caminho do cruzamento para apurar detalhes do incidente e registrar imagens. Não foram divulgados pela fonte dados sobre vítimas, causas ou danos até o momento.