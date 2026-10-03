Resultado da +Milionária 395

O sorteio da +Milionária 395 é aguardado com grande expectativa pelos apostadores de todo o Brasil, devido ao prêmio acumulado que atinge a marca de R$ 100 milhões.

A expectativa é alta para o concurso da +Milionária 395, que realiza o sorteio na noite deste sábado, 3 de outubro. O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, conforme informação divulgada pelo veículo Banda B.

Para quem deseja acompanhar o resultado em tempo real, o sorteio é transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. A exibição garante a transparência e a segurança de todas as etapas do processo.

Como funciona a aposta na +Milionária

Para participar da +Milionária, o apostador deve selecionar 6 números em um universo de 1 a 50. Além disso, é obrigatória a escolha de 2 trevos, numerados de 1 a 6. O valor da aposta pode variar conforme a quantidade de números e trevos escolhidos pelo jogador.

Destino dos recursos das loterias

É importante destacar que parte do valor arrecadado com as apostas nas loterias da Caixa é destinada aos chamados Repasses Sociais. Esses recursos são fundamentais para o financiamento de áreas essenciais no país, como saúde, educação, esporte, cultura e segurança pública.

Dessa forma, ao realizar uma aposta na +Milionária, o cidadão também contribui, indiretamente, para investimentos em diversos setores que beneficiam a sociedade brasileira como um todo, cumprindo um dos objetivos sociais das Loterias Federais.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o sorteio

Qual o valor do prêmio da +Milionária 395?

O prêmio está estimado em R$ 100 milhões para o concurso deste sábado.

Onde assistir ao sorteio da +Milionária?

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como ganho o prêmio principal?

O prêmio principal é destinado às apostas que acertarem os 6 números e os 2 trevos sorteados.

Onde posso realizar minha aposta?As apostas podem ser feitas nas Loterias ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

O que são os repasses sociais das loterias?

São valores da arrecadação destinados pelo governo a áreas como saúde, educação, esporte, cultura e segurança pública.