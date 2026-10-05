Simepar prevê ‘gangorra de temperatura’ no Paraná e chance de temporais em 295 cidades
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Sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e calor da Amazônia favorecem chuva; sol volta entre 7 e 8 de outubro e nova frente fria chega na quinta
Como fica a semana
Segunda e terça (5 e 6): nebulosidade deve deixar as temperaturas amenas até terça. Em Apucarana (Norte), a previsão indica mínima de 15 ºC e máxima de 22 ºC; em Curitiba a máxima chega a 16 ºC, conforme o Simepar.
Quarta e quinta (7 e 8 de outubro): o sol deve retornar, mas com pancadas de chuva pontuais. Em cidades do Oeste e Norte, como Guaíra e Maringá, as máximas podem alcançar 30 ºC.
Quinta e sexta (entre 8 e 9): uma nova frente fria prevista para quinta deve provocar tempestades com fortes rajadas de vento; depois da chuva, as máximas terão leve declínio na metade Sul do Estado. Entre quinta e sexta, um novo sistema de baixa pressão ganha força sobre o Paraguai e uma frente fria avança pelo oceano, com leve queda de temperatura na metade Sul, enquanto o Norte permanece mais abafado.
As informações da previsão do tempo foram divulgadas pelo Simepar.