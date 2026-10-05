Pentagon encerra uso de ferramentas de IA da Anthropic meses após classificar empresa como risco

Departamento de Defesa informou à BBC que cessou o uso dos produtos; fontes dizem que o modelo Claude estava integrado ao sistema Maven e era usado em inteligência e em operações contra o Irã.

Fontes consultadas pela BBC — incluindo ex-funcionários do governo e contratados que trabalharam com o Pentagon em IA — afirmaram que, até a semana passada, o modelo Claude da Anthropic continuava em uso para pesquisa, análise, levantamento de inteligência e em operações militares relacionadas ao Irã.

Integração ao Maven e papel operacional

Segundo essas fontes, Claude estava profundamente integrado ao Maven Smart System, plataforma do Pentagon operada pela Palantir para organizar inteligência e outros dados. Analistas usavam Maven para acessar imagens de satélite e filmagens de drones, e alimentavam esses dados em grandes modelos de linguagem para tarefas como identificação de alvos e elaboração de resumos que subiam na cadeia de comando.

Lauren Kahn, pesquisadora do Center for Security and Emerging Technology da Georgetown, citada pela BBC, afirmou que a integração com sistemas maiores torna a remoção de ferramentas como Claude difícil e demorada.

Motivo da proibição e disputa legal

A Anthropic recusou pedidos do Pentagon para remover salvaguardas de segurança de seu modelo, alegando preocupações com vigilância em massa e armas autônomas.

A empresa descreveu a designação como "sem precedentes e ilegal" e entrou com ação judicial contra o governo do então President Trump para contestar a decisão, conforme relatado pela BBC. Um porta-voz da Anthropic declinou comentar a declaração do Pentagon sobre o fim do uso dos seus produtos.

Substituições e contratos

Enquanto a disputa legal se desenrolava, o Pentagon firmou contratos com outras grandes empresas de tecnologia, incluindo Google, xAI e OpenAI. Fontes disseram à BBC que ferramentas da OpenAI passaram a ser mais amplamente adotadas em alguns setores militares nos meses recentes.

As informações desta reportagem são baseadas na apuração da BBC e em declarações do Departamento de Defesa, além de entrevistas com ex-funcionários e contratados que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a comentar publicamente.