Socorristas atendem motociclista ferido na marginal BR-467 em Cascavel

Homem de 52 anos ficou ferido ao cair de moto na marginal da BR-467 em Cascavel; equipe da EPR Iguaçu prestou socorro e encaminhou a vítima à unidade hospitalar, segundo a CGN.

Na noite desta segunda (5), um homem de 52 anos ficou ferido após sofrer queda de motocicleta na via marginal da BR-467, em Cascavel, segundo CGN.

A ocorrência mobilizou uma equipe de socorristas da concessionária EPR Iguaçu, que prestou os primeiros atendimentos no local antes do encaminhamento da vítima a uma unidade hospitalar para avaliação médica detalhada.

Como ocorreu

De acordo com relatos reunidos pela CGN, o condutor perdeu o controle ao tentar acessar a pista marginal. Testemunhas relataram que a moto “chicoteou e jogou o motociclista para fora da pista”, e motoristas que vinham logo atrás prestaram auxílio inicial.

Atendimento e estado da vítima

Com o impacto da queda, a vítima teve escoriações nas mãos e braços. A equipe de socorro avaliou o homem no local e o transportou para uma unidade hospitalar para exames e acompanhamento médico, conforme a CGN.

Acionamento e responsabilização pelo trecho

A ocorrência foi atendida por uma equipe da concessionária EPR Iguaçu, que atua no trecho e foi responsável pelo atendimento inicial, segundo CGN.