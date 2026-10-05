Socorristas atendem motociclista ferido na marginal BR-467 em Cascavel

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Na noite desta segunda (5), um homem de 52 anos ficou ferido após sofrer queda de motocicleta na via marginal da BR-467, em Cascavel, segundo CGN.
A ocorrência mobilizou uma equipe de socorristas da concessionária EPR Iguaçu, que prestou os primeiros atendimentos no local antes do encaminhamento da vítima a uma unidade hospitalar para avaliação médica detalhada.
De acordo com relatos reunidos pela CGN, o condutor perdeu o controle ao tentar acessar a pista marginal. Testemunhas relataram que a moto “chicoteou e jogou o motociclista para fora da pista”, e motoristas que vinham logo atrás prestaram auxílio inicial.
Com o impacto da queda, a vítima teve escoriações nas mãos e braços. A equipe de socorro avaliou o homem no local e o transportou para uma unidade hospitalar para exames e acompanhamento médico, conforme a CGN.
A ocorrência foi atendida por uma equipe da concessionária EPR Iguaçu, que atua no trecho e foi responsável pelo atendimento inicial, segundo CGN.