Vazamento de gás mobiliza bombeiros e moradores na Rua Haiti, em Cascavel

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Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada no início da noite de 5 de outubro de 2026 para atender a um vazamento de gás combustível na Rua Haiti, no Bairro Brasília, em Cascavel, informou o CGN.
Segundo o CGN, ao chegarem ao local os militares iniciaram procedimentos de segurança para isolar a área, identificar o ponto exato da fuga e realizar o controle de riscos. Com a situação controlada, o local foi liberado.
De acordo com o CGN, os bombeiros adotaram medidas para evitar a possibilidade de explosões ou intoxicações dos moradores no entorno. As ações descritas pela reportagem incluíram o isolamento da área, a localização do ponto de vazamento e o controle dos riscos presentes.
O CGN também listou recomendações para quem se depara com um vazamento de gás:
O incidente foi registrado por volta das 19h30 na Rua Haiti, no Bairro Brasília, em Cascavel. A informação sobre o acionamento e as medidas tomadas foi publicada pelo CGN.