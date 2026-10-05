Vazamento de gás mobiliza bombeiros e moradores na Rua Haiti, em Cascavel

Ocorrência registrada por volta das 19h30 de 5 de outubro de 2026; Corpo de Bombeiros isolou e liberou a área após controle, segundo o CGN

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada no início da noite de 5 de outubro de 2026 para atender a um vazamento de gás combustível na Rua Haiti, no Bairro Brasília, em Cascavel, informou o CGN.

Segundo o CGN, ao chegarem ao local os militares iniciaram procedimentos de segurança para isolar a área, identificar o ponto exato da fuga e realizar o controle de riscos. Com a situação controlada, o local foi liberado.

Atuação dos bombeiros

De acordo com o CGN, os bombeiros adotaram medidas para evitar a possibilidade de explosões ou intoxicações dos moradores no entorno. As ações descritas pela reportagem incluíram o isolamento da área, a localização do ponto de vazamento e o controle dos riscos presentes.

Orientações à população

O CGN também listou recomendações para quem se depara com um vazamento de gás:

Não acione interruptores: não ligue nem desligue luzes ou aparelhos elétricos.

Evite faíscas e chamas: não acenda fósforos, isqueiros e não fume no local.

Ventile o ambiente: abra portas e janelas para permitir a circulação do ar.

Feche o registro: se for seguro, feche a válvula do botijão ou a chave geral do gás encanado.

Evacue a área: saia do imóvel e alerte vizinhos próximos.

Acione o socorro: ligue para o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 a partir de um local seguro.

Local e horário

O incidente foi registrado por volta das 19h30 na Rua Haiti, no Bairro Brasília, em Cascavel. A informação sobre o acionamento e as medidas tomadas foi publicada pelo CGN.