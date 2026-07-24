Sparking Zero chega dia 30 de julho – PlayStation.Blog BR

Dragon Ball: Sparking Zero deixou sua marca em 2024 como o mais novo título da série Budokai Tenkaichi após 17 anos. O jogo foi lançdo com mais de 180 personagens jogáveis e atualmente possui mais de 200!

Entretanto, o que seria de Dragon Ball sem ultrapssar seus limites? A equipe de Sparking Zero decidiu levar tudo aind mais adiante com o novo DLC para Dragon Ball: Sparking Zero: Super Limit-Breaking Neo. Este novo DLC está cheio de novos personagens, fases, um modo solo e mais.





Reproduzir Vídeo



O jogo já possui várias opções de modo solo, incluindo o Episode Battle, com histórias que podem se ramificar, o criativo modo Custom Battle, e o mais recente Survival Mode. Super Limit-Breaking Neo oferece um novo modo solo para os fãs, chamado “Limit Breaker Journey”.

Este novo modo solo deixa os jogadores vivenciarem uma nova maneira de mergulhar no mundo de Dragon Ball com os personagen que já conhecem e adoram. Os jogadores podem escolher seu personagem favorito e desenvolvê-los até se tornarem um lutador que se encaixa em seu estilo de jogo.

Agora, como se desenvolve um personagem? Limit Breaker Journey possui um mapa interativo onde os jogadores podem selecionar sua destinação para ativarem diferente eventos ou batalhas. O objetivo é ganhar XP em diferentes encontros e obter algo especial chamado de Battle Arts.

Usando seus SP, para obter novas habilidades e atibutos, você pode equipar as Battle Arts para destravar efeitos especiais como boosts de tempo limitado para seus ataques de ki, ou direto no seu poder de ataque no modo Sparking. Você pode receber Battle Arts de encontros especiais com personagens específicos. Entretanto, já um limite para o número de Battle Arts que podem ser equipadas, entção use seu SP sabiamente.

Conforme aumenta seu SP, você receberá pontos que podem ser alocados entre 6 stributos diferentes. Os jogadores podme alocar seus pontos livremente para customizar seu personagem do jeito que preferirem. Ao continuar a treinar seu personagem, você pode encontrar batalhas com condições epeciais, evnetos para coletar as Dragon Balls, e até inimigos poderosos após obter algumas condições. Você pode repetir o processo com o memo personagem para continuar a treinar aquele personagem, e quando terminar o deafio, pod elevar seu personagem para mostrar sua força contra seus amigos em partidas contra outros jogadores ou offline.

Escolher seu personagem favorito para treinar é um elemento emocionante de Limit Breaker Journey, e acredite ou não, o DLC Super Limit-Breaking Neo vem com ceca de 30 novos personagens. Muios já foram revelados, mas os fãs podem dar uma olhadinha nos golpes de Mercenary Tao e Grandpa Gohan abaixo.

Os novos personagens também possuem interções exclusivas que não podem ser vistas fora do DLC. Os jogadores também podem aproveitar novas interações entre os personagen novos e outro da série, um recuros já conhecido de Dragon Ball: Sparking Zero.

A série Dragon Ball: Sparking Zero também é ocnhecida pelas fases destrutíveis imersivas, e o DLC vem com quatro novas fases: Kami’s Palace, Kame House, Bitter Tundra, Statosphere (Terra e Planeta Vegeta). A intensidade das batalhas é aumentada com a destruição e você pode até ver o Kami’s Palace sendo destruído até o chão!

Dragon Ball: Sparking Zero continua a trazer o poder de Dragon Ball: Sparking Zero – Super Limit-Breaking Neo. O DLC chega dia 30 de julho de 2026, e os fãs poderão aproveiatar atualizações gratuitas que incluem a novidades Sparking Boost e Chain Blast. Seja treinando seu personagem favorito ou levando suas batalhas até a estratosfera, há algo para todos os fãs de Sparking Zero.

Dragon Ball: Sparking Zero – Super Limit-Breaking Neo será lançado dia 30 de julho de 2026.