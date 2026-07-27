Spotify está fora do ar? Usuários relatam instabilidade no aplicativo e falhas na reprodução de músicas hoje

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Quem tentou ouvir música hoje percebeu que o Spotify está fora do ar ou apresentando falhas constantes. O problema atinge tanto a versão mobile quanto a de desktop.
Os relatos indicam que, ao tentar dar play, o aplicativo exibe mensagens de erro informando que o conteúdo não pode ser executado no momento, gerando frustração geral.
Segundo informações divulgadas pelo Downdetector, plataforma especializada em monitorar serviços online, o sistema registrou picos de reclamações sobre a instabilidade.
De acordo com os dados coletados pelo site Downdetector, o Spotify apresentou dois momentos críticos de instabilidade ao longo do dia para os seus assinantes.
O primeiro pico de reclamações ocorreu por volta das 10h. Já o segundo momento de maior instabilidade foi registrado pela plataforma às 15h48, afetando muitos usuários.
A falha no Spotify não se limita a um único sistema, sendo relatada de forma ampla. O erro impacta aplicativos de celulares, computadores e até o navegador.
Muitos usuários recorrem às redes sociais para confirmar se o Spotify está fora do ar, já que o serviço trava justamente no momento da reprodução das faixas.
Por que o Spotify não está tocando música?
O serviço enfrenta uma instabilidade técnica confirmada, impedindo a reprodução correta do conteúdo em vários dispositivos.
Quais plataformas foram afetadas?
Os problemas foram registrados nos aplicativos para celulares, computadores e também na versão acessada diretamente pelo navegador.
Onde verificar se o site continua fora do ar?
Você pode acompanhar o status em tempo real através de sites de monitoramento como o Downdetector, que rastreia picos de queixas.
Existe alguma solução imediata para o usuário?
Geralmente, quando o erro é no servidor, o usuário deve aguardar a normalização, embora reiniciar o aplicativo ou a rede possa ajudar em casos isolados.
A instabilidade é um problema recorrente?
O Spotify costuma ser estável, mas falhas técnicas podem ocorrer ocasionalmente devido a atualizações ou sobrecarga nos servidores da plataforma.