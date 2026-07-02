SUA EMPRESA ESTÁ EM DIA COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO?Se a sua empres…

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⚠️ SUA EMPRESA ESTÁ EM DIA COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO?
Se a sua empresa possui ambientes com exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos, o Laudo de Insalubridade é indispensável.
Esse documento identifica os riscos ocupacionais, auxilia no cumprimento da legislação trabalhista e contribui para um ambiente de trabalho mais seguro para colaboradores e empregadores.
A Medenge conta com uma equipe especializada para realizar uma avaliação completa, oferecendo segurança, conformidade e tranquilidade para o seu negócio.
Entre em contato e saiba como podemos ajudar sua empresa!
Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho
📲 (44) 99701-6529
👉 @clinica.medenge
📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador
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