SUA EMPRESA ESTÁ EM DIA COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO?Se a sua empres…

⚠️ SUA EMPRESA ESTÁ EM DIA COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO?

Se a sua empresa possui ambientes com exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos, o Laudo de Insalubridade é indispensável.

Esse documento identifica os riscos ocupacionais, auxilia no cumprimento da legislação trabalhista e contribui para um ambiente de trabalho mais seguro para colaboradores e empregadores.

A Medenge conta com uma equipe especializada para realizar uma avaliação completa, oferecendo segurança, conformidade e tranquilidade para o seu negócio.

Entre em contato e saiba como podemos ajudar sua empresa!

Medenge – Medicina e Segurança do Trabalho

📲 (44) 99701-6529

👉 @clinica.medenge

📍 Atendimento em Ubiratã • Campina da Lagoa • Juranda • Roncador

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes