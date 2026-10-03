Suspeito de 23 anos recebe alta após acidente e é levado à delegacia

Atendido na UPA Tancredo após colidir em Claudete enquanto tentava fugir de abordagem; conforme a Polícia Militar, foi apreendido um garfo modificado.

O homem de 23 anos que se envolveu em um acidente de trânsito enquanto tentava escapar de uma abordagem da Polícia Militar recebeu alta médica e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, segundo informações apuradas pela CGN.

O episódio ocorreu na manhã deste sábado (3) na Rua José de Sá Cavalcanti, no Bairro Claudete. Durante a tentativa de fuga, a Honda Biz conduzida pelo suspeito colidiu com um carro; ele perdeu o controle da motocicleta e sofreu uma queda nas proximidades da Rua Cruz Alta.

Atendimento e lesões

Após o acidente, o homem apresentou escoriações e contusões pelo corpo e foi levado inicialmente à UPA Tancredo para avaliação médica, segundo CGN. Depois de receber alta, ele foi conduzido à delegacia.

Apuração Polícia

Conforme a Polícia Militar, a motocicleta não possuía registro de furto. Em posse do homem, os policiais encontraram um garfo modificado que, segundo a corporação, poderia ser usado como uma espécie de chave micha improvisada.

Encaminhamento

Após atendimento na unidade de saúde, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, de acordo com as informações divulgadas pela CGN.